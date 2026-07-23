Investe l’ex e viene accoltellato dal fratello e dal nuovo fidanzato: fermato il minore

Simone Concas, 19 anni, avrebbe investito volontariamente l’ex fidanzata Erika Prunas a Bari Sardo per poi darsi alla fuga. Il giovane è stato raggiunto dal fratello della ragazza, ricoverata in ospedale, e dal nuovo fidanzato di lei ed è stato accoltellato dopo una colluttazione. Il 19enne è deceduto, mentre il fratello minorenne della ragazza, ricercato fino a poche ore fa, è stato fermato durante la notte.

Immagine di repertorio.

Avrebbe travolto volontariamente in auto l'ex fidanzata Erika Prunas, ferendola gravemente alle gambe, poi è stato aggredito dal nuovo partner della 21enne e dal fratello della giovane. Simone Concas, 19 anni, è deceduto in seguito alle coltellate ricevute. I fatti si sono verificati a Bari Sardo, nella provincia dell'Ogliastra, intorno alle 18 di ieri. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Lanusei che fin dai primi istanti hanno parlato di un sinistro stradale provocato intenzionalmente da Concas.

Prunas, 21 anni, è all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata trasportata in elicottero. Il fratello minorenne della ragazza e l'attuale fidanzato, Dennis Loi, sono sospettati dagli investigatori per l'accoltellamento di Concas. Il coltello utilizzato, secondo quanto emerso finora, sarebbe proprio dell'attuale partner della giovane, ma interrogato avrebbe detto di non aver usato lui l'arma contro il 19enne.

Secondo quanto finora ricostruito, Concas avrebbe raggiunto con la sua auto il campo sportivo di bari Sardo per poi travolgere la ex, facendola sbattere contro una fioriera. Sul posto erano presenti il fratello della 21enne e il nuovo fidanzato, che hanno soccorso la ragazza e poi rincorso Concas che nel frattempo si era allontanato. Dopo averlo raggiunto, il fratello della vittima ha aperto la portiera dell'automobile e da qui sarebbe nata una colluttazione poi sfociata nell'accoltellamento. Non è chiaro se sia stato lui a colpire il 19enne, quello che è certo è che l'arma è di proprietà di Dennis, il nuovo fidanzato della ragazza investita. I due sono scappati subito dopo le coltellate. Sono state perquisite le abitazioni di entrambi i ragazzi.

Il fratello della 21enne era ricercato dalle forze dell'ordine fino a poco fa ed è stato fermato nella notte. Il minore sarà accompagnato presso l'istituto minorile di Quartucciu.

Concas è deceduto nonostante i soccorsi circa 10 minuti dopo il primo intervento. Cosa ci fosse dietro l'investimento in auto non è chiaro. Sarà fondamentale il racconto della 21enne, per ora ricoverata in ospedale.