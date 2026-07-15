Femminicidio nel Riminese, donna di 62 anni uccisa dal compagno a Coriano: indagano i Carabinieri
Femminicidio a Coriano, comune in provincia di Rimini, dove nella serata di oggi, mercoledì 15 luglio, una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale, insieme a quelli della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini. Insieme ai militari anche il pubblico ministero di turno della Procura di Rimini.
La dinamica del delitto non è ancora chiara, così come non è stato ancora accertato se la 62enne sia stata uccisa con un martello o un coltello. Delle due persone coinvolte non sono state rese note le generalità.
A quanto si apprende, il compagno della vittima sarebbe già stato fermato. Sembra sia stato proprio lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la la donna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al cadavere.