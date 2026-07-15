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Femminicidio nel Riminese, donna di 62 anni uccisa dal compagno a Coriano: indagano i Carabinieri

Una donna di 62 anni è stata uccisa a Coriano, nel Riminese dal compagno. I Carabinieri hanno fermato l’uomo, sarebbe stato lui a chiamare i militari e confessare il delitto. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica e sull’arma utilizzata.