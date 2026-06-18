Reggio Emilia, ciclista di 11 anni investito da un camion dei rifiuti: è in fin di vita

Il bambino sarebbe stato urtato dalla ruota anteriore destra del camion dei rifiuti. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni disperate all’ospedale di Reggio Emilia.

Un gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Reggio Emilia: erano circa le 14 quando, all'incrocio tra via Magenta e via Zanichelli, un bimbo di 11 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito dal camion compattatore per la raccolta dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118 e gli agenti della polizia locale.

Il piccolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni disperate. Dai primi rilievi, sarebbe stato urtato con la ruota anteriore destra del mezzo pesante: se questa fosse la dinamica, andrebbe verificato se il mezzo pesante abbia rispettato la distanza minima del metro e mezzo per il sorpasso dei ciclisti prevista dalla legge italiana.

La polizia locale sta quindi effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'area dell'incidente è stata temporaneamente delimitata per consentire le operazioni degli agenti e dei soccorritori. Una donna che ha assistito alla scena si è sentita male per lo shock ed è stata soccorsa a sua volta dall’ambulanza.

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I ciclisti continuano ad essere una delle categorie più vulnerabili tra gli utenti della strada: secondo l'Asaps – Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale – dal primo gennaio 2026 sono 94 i ciclisti morti, 80 uomini e 14 donne, con 41 utenti over 65enni. Sei i casi di pirateria. "Nel 2025 – afferma l'associazione – su 222 decessi, ben 24 sono stati provocati da pirati della strada, 11% del totale, che sono fuggiti dopo aver ucciso un ciclista. Gennaio ha chiuso a 11 decessi, 18 a febbraio, 10 a marzo. Ad aprile 21 decessi. Maggio conta 24 decessi. Giugno ha 10 ciclisti morti. Nei primi cinque mesi del 2026 sono deceduti 84 ciclisti, uno in meno rispetto agli 85 del 2025. Per quanto riguarda le regioni in testa c'è la Lombardia con 22 morti, Emilia Romagna 18, Veneto con 15, il Piemonte 12 e la Toscana e Lazio con 4 decessi".