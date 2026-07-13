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Nel 2018 violentò una ragazzina 13enne: a 87 anni lo arrestano e lo portano in carcere a Reggio Emilia

Per l’uomo, un pensionato residente a Castellarano, è arrivata una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata per fatti che risalgono al 2018 avvenuti nel Padovano.
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A cura di Susanna Picone
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Un anziano di 87 anni residente a Castellarano, nel Reggiano, è stato arrestato e portato in carcere a seguito di una condanna per violenza sessuale aggravata diventata definitiva. L’uomo è accusato di aver violentato una minorenne circa otto anni fa: era il 2018 e la vittima aveva all’epoca tredici anni.

Ma solo oggi l’aggressore, ormai quasi novantenne, inizierà a scontare la sua pena. È probabile, considerata proprio l’età avanzata, che riuscirà a ottenere gli arresti domiciliari e quindi uscire presto dal carcere.

La violenza sessuale di otto anni fa avvenne nella provincia di Padova, ora l’87enne è stato portato in carcere a Reggio Emilia. Il processo nei suoi confronti era iniziato poco dopo la violenza denunciata dalla minore: l’uomo era stato ritenuto colpevole prima dal tribunale di Rovigo nell'ottobre del 2022 e poi anche dalla Corte d'Appello di Venezia nel novembre dello scorso anno. Pochi giorni fa, il 9 luglio del 2026, la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa dell’anziano.

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È stato quindi arrestato – non essendoci le condizioni per la sospensione della pena – e portato in carcere dai carabinieri nel penitenziario di Reggio Emilia: l’uomo dovrà scontare una condanna di 6 anni oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante la pena.

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