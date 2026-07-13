Iran, la guerra in diretta: nuova ondata di attacchi Usa. Teheran risponde: “Colpite basi statunitensi nel Golfo, raid vanificano sforzi per la pace”

"Il 12 luglio, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha portato a termine una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione, al fine di ridurre la capacità iraniana di continuare a colpire il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz". Lo comunica su X il Comando centrale unificato delle forze militari Usa.

"Le forze del Centcom – aggiunge – hanno colpito sistemi di difesa aerea militari iraniani, postazioni radar costiere, capacità missilistiche e di droni, nonché imbarcazioni di piccole dimensioni, impiegando caccia statunitensi, unità navali, droni aerei d'attacco a sola andata e — per la prima volta — droni marini d'attacco a sola andata".

"Lo Stretto di Hormuz è un corridoio marittimo vitale per il commercio globale. L'Iran non lo controlla". "Le forze statunitensi sono schierate e pronte a garantire che la libertà di navigazione rimanga assicurata al traffico mercantile, nonostante la persistente e ingiustificata aggressività, le molestie, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell'Iran".

Intanto, le Guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. A riferirlo sono i media statali. Gli attacchi aerei hanno colpito vaste aree dell'Iran occidentale e meridionale, tra cui l'isola di Qeshm e Bandar Abbas, vicino allo Stretto di Hormuz, nonché la provincia del Khuzestan, al confine con l'Iraq.

A Mahshahr, nel sud-ovest, un attacco aereo Usa ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite quattro, secondo un funzionario locale citato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. La stessa agenzia ieri parlava di un morto e di 2 feriti anche sull'isola di Farur, nel Golfo Persico.

La diplomazia iraniana ha "condannato fermamente" gli ultimi bombardamenti americani e accusato Washington di aver "vanificato tutti gli sforzi compiuti negli ultimi mesi" per ristabilire la pace nella regione.

In risposta, il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, l'esercito ideologico di Teheran, dice di aver bombardato basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrein e Kuwait.

L'agenzia ufficiale riferisce di attacchi alla base aerea Prince Hassan in Giordania e alle basi aeree Ali al-Salem e Ahmad al-Jaber in Kuwait, nonché al centro di comando dei droni statunitensi in Bahrein.