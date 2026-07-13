Governo Meloni, tensioni per la partecipazione Italia a vertice Usa contro il terrorismo rosso, opposizioni: “Indecoroso”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo che la presidente del Consiglio è finita nel mirino dell'Iran. L'immagine della premier, in tuta arancione, è stata pubblicata da un giornale iraniano, che l'accusa di essere insieme ad altri leader, tra i principali responsabili della morte della Guida Suprema Ali Khamenei.
Polemiche per la scelta del governo italiano di inviare negli Stati Uniti un sottosegretario, probabilmente Molteni, al vertice Usa organizzato contro il terrorismo rosso, sul pericolo di una “rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra”, convocato da Rubio. Le opposizioni insorgono e parlano di "costante subalternità" nei confronti di Washington.
Parlamento alle prese ancora con la legge elettorale: a poche ore dalla scadenza per presentare gli emendamenti alla legge l'accordo in maggioranza ancora non c'è, si cerca l'intesa sulle preferenze.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo le polemiche sul vertice Usa contro il "terrorismo rosso"
Il governo Meloni sotto attacco delle opposizioni per la scelta di prendere parte al vertice Usa voluto da Rubio sulla minaccia del terrorismo rosso, inviando un sottosegretario (probabilmente Molteni).
Fonti di Palazzo Chigi hanno confermato l'intenzione del governo. Il summit è stato molto criticato sia in Italia che in Europa, tanto che diverse cancellerie sono propense a declinare l'invito o a partecipare, al massimo, a livello di rappresentanza diplomatica. In totale sono una sessantina i Paesi invitati da Rubio. "Dopo il berretto di Tajani al Board of Peace, ecco una nuova indecorosa missione fuori porta per raccogliere altri gadget elettorali made by Maga", è la posizione del Pd. Per il M5s è un "disperato tentativo di Meloni di rientrare nelle grazie del presidente americano, anche a costo di sposare il modello fascistoide trumpiano".
Secondo Avs "La decisione del governo Meloni di inviare un sottosegretario al vertice convocato dagli Stati Uniti contro il cosiddetto "terrorismo rosso" è molto grave. Ancora una volta l'Italia sceglie di subordinarsi alla logica autoritaria di Donald Trump".
La presidente del Consiglio è finita all'interno di una lista nera stilata dall'Iran, che l'annovera tra i responsabili della morte della Guida Suprema Ali Khamenei. Un giornale iraniano in fatti ha pubblicato il nome e la foto della presidente del Consiglio italiano, indicandola tra le personalità che devono "attendersi la vendetta iraniana". Solidarietà da parte del ministro Tajai: "Giorgia Meloni non si fa intimidire".