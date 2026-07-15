Fa manovra col trattore ma non si accorge del padre, Flavio Beltramin investito e ucciso: tragedia a Padova

Flavio Beltramin è morto schiacciato dal trattore guidato dal figlio che non si è accorto in tempo della sua presenza mentre lavoravano nei campi dell’azienda agricola di familgia a Brugine, in provincia di Padova.

Tragedia in un‘azienda agricola e di allevamento di Brugine, in provincia di Padova, dove un uomo di 75 anni Flavio Beltramin, è morto schiacciato dal trattore guidato dal figlio che non si è accorto in tempo della sua presenza. Il dramma si è consumato in pochi attimi durante una normale giornata di lavoro nei campi che circondano il comune a sud di Padova.

L’incidente mortale nel pomeriggio di ieri, martedì 14 luglio, mentre padre e figlio si trovano nell’azienda di famiglia per alcuni lavori nei campi. Erano circa le ore 17:00 e secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, i due erano impegnati in operazioni di carico e scarico di cereali quando è avvenuto il fatto.

Il 75enne era a terra mentre il figlio manovrava il mezzo agricolo. Durante lo spostamento del trattore in retromarcia, il più giovane non si è accorto della vicinanza del padre e lo ha investito in pieno. Immediati i soccorsi al 75enne e la chiamata ai servizi di emergenza medica del 118. Il personale sanitario accorso sul posto ha stabilizzato l’uomo colpito e lo ha trasportato poi in codice rosso di massima urgenza all'ospedale di Padova.

Qui i medici hanno tentato di tutto per salvare l’uomo ma purtroppo alcune ore dopo, nella notte tra il 14 e il 15 luglio, la situazione clinica del 75enne già grave è ulteriormente precipitata e ne hanno dovuto dichiarare il decesso. La notizia ha gettato nello sconforto i familiari e in particolare il figlio autore dell’investimento mortale.

Sulla dinamica esatta dell’incidente sono in corso ora gli accertamenti investigativi dei carabinieri della stazione di Agna che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Intanto sia il trattore sia l'area dove si è consumata a tragedia sono stati sequestrati in attesa di eventuali accertamenti tecnici disposti dall’autorità giudiziaria.