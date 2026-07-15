Governo Meloni, centrodestra in crisi dopo la rottura sulla legge elettorale: almeno 30 franchi tiratori. Opposizioni: “La premier si dimetta”: news in diretta

Il governo sulla legge elettorale "ha sommato due errori", ha detto Elena Bonetti, deputata e presidente di Azione al Corriere della Sera: "L'appello scritto assieme a colleghe, anche di maggioranza (Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di FI, Chiara Gribaudo del Pd e Luana Zanella di Avs), invitava a riflettere sul fatto che le preferenze, premiando la forza delle reti personali, disponibilità economica e notorietà, tendono a penalizzare la presenza femminile". In Aula, ha detto Bonetti, "mi hanno detto che le donne, in fondo ce la fanno. Che non siamo panda. Certo che non lo siamo. Ma dobbiamo far sì che altre donne possano competere ad armi pari per emergere. Purtroppo le donne, nel nostro Paese hanno meno potere, soldi, visibilità. Noi in Parlamento abbiamo sfondato un tetto di cristallo. Ma le madri costituenti non hanno detto: ‘Ce l'abbiamo fatta, bastiamo noi'. Hanno lottato affinché tutte potessero farcela".