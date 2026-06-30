Terremoto in Venezuela, bambino di 12 anni estratto vivo dalle macerie a La Guaira 5 giorni dopo

Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie a La Guaira 5 giorni dopo il sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela. Le vittime accertate dal 24 giugno sono 1.719, di cui 16 italiane.

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Un ragazzino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie di La Guaira dopo il terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota. L'adolescente è stato salvato 5 giorni dopo il sisma in buone condizioni di salute. L'intervento ha richiesto ore di lavoro, ma alla fine il 12enne è stato estratto e affidato alle cure dei medici. La notizia è stata rilanciata dalla Cnn, che ha pubblicato un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il minore e lo portano via in barella.

Non si hanno altre informazioni sulle condizioni salute del 12enne, che ora sarà assistito dai medici e dai soccorritori che in queste ore si stanno occupando dei sopravvissuti al sisma e di coloro che hanno riportato gravi ferite dopo i crolli diffusi.

Il bilancio delle vittime è aumentato, raggiungendo i 1.719 morti. La cifra dei feriti invece è di 5.304 persone, mentre sono in totale oltre 15mila le persone colpite in modo diretto dalle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno. Sul fronte abitativo sono 855 gli edifici danneggiati, 189 sono crollati completamente e 666 sono gravemente danneggiati. Sono 10.834 i volontari che forniscono assistenza a vittime e soccorritori in questi giorni e 50 gli accampamenti provvisori allestiti a Caracas e Miranda. Sono state assistite più di 75mila famiglie con acqua, cibo e cure mediche. Oltre il 90% del servizio elettrico è stato ripristinato nello Stato del Guaira, il più colpito dal sisma.

Negli ospedali ci sono al momento 22.619 persone. Dopo le due scosse, di magnitudo 7,5 e 7,2, si sono sino alla serata di lunedì sono state contate 609 repliche. Il sisma ha colpito soprattutto la capitale Caracas e gli stati limitrofi, e ha prodotto i danni maggiori nello stato de La Guaira, sulla costa settentrionale del Paese, dichiarato zona di disastro e posto sotto controllo militare

Colpita anche la comunità italiana che in Venezuela conta circa 150mila persone, come riporta l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire). Le vittime del sisma sono 16, mentre la metà degli italiani residenti nel Paese vive nelle aree colpite dai devastanti terremoti del 24 giugno. Le ultime vittime identificate sono i membri della famiglia Garofalo, residenti a La Guaira.