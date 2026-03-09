Operai edili aprono bagno chimico in cantiere e trovano un cadavere: uomo scomparso alcuni giorni fa

La terribile scoperta alla ripresa del lavoro in un cantiere ad Ascoli Piceno. La vittima è stata identificata successivamente come un 64enne del posto che abitava poco lontano e che era scomparso improvvisamente da alcuni giorni.

Un uomo senza vita giaceva all’interno di un bagno chimico allestito in un cantiere edile di Ascoli Piceno, è la terribile scena che si sono trovati davanti alcuni operai edili nella prima mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, alla ripresa del lavoro in un cantiere nel quartiere di Campo Parignano. La vittima è stata identificata successivamente come un 64enne del posto che abitava poco lontano e che era scomparso improvvisamente da alcuni giorni.

Gli operai si sono imbattuti nella terribile scoperta quando hanno aperto la porta del bagno trovandosi improvvisamente davanti al corpo dell’uomo esanime. Immediata la richiesta di soccorso ai numeri di emergenza che ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, che in poco sono accorse sul luogo indicato isolando la zona in attesa dell’arrivo di medico legale e scientifica.

Una prima ispezione cadaverica non ha riscontrato evidenti segni di ferite ma dovrà essere l’autopsia, già disposta dalla magistratura, a fare piena luce sui motivi del decesso e a quando risale la morte del 64enne. Secondo il medico legale, l'uomo potrebbe essere deceduto da alcuni giorni. Si tratta di un 64enne, residente poco distante, di cui si erano perse le tracce sabato scorso dopo essersi allontanato dall’abitazione improvvisamente.

Dopo averlo cercato inutilmente, i familiari ne avevano anche denunciato formalmente la scomparsa nel weekend attivando la procedura di ricerca da parte della Prefettura di Ascoli. Le ricerche però non avevano dato alcun esito fino al tragico rinvenimento di oggi nel bagno chimico del cantiere. Anche per questo si ipotizza che la sua morte possa risalire allo stesso giorno della scomparsa.

Le indagini sono condotte dalla Questura di Ascoli che al momento esclude una morte violenta ma ipotizza un gesto estremo. La salma intanto è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Mazzoni a disposizione della magistratura.