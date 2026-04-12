Jacopo Musti muore a 49 anni, era stato picchiato due giorni fa a Barletta: un uomo fermato per omicidio

L’episodio risale alla notte tra venerdì e sabato quando la vittima, arrivata in Puglia circa sei mesi fa e senza fissa dimora, sarebbe stata picchiata da un coetaneo in pieno centro dopo un litigio. Il presunto autore del delitto rintracciato dai carabinieri.

Un uomo di quarantanove anni è morto nelle scorse ore in ospedale a Barletta. Si tratta di Jacopo Musti: due giorni fa era stato aggredito con violenza nel centro cittadino. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale dove però è deceduto nelle scorse ore. Il presunto autore del delitto – si tratta di un coetaneo della vittima – è stato rintracciato e sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio.

A quanto ricostruito finora, Jacopo Musti – un uomo senza fissa dimora arrivato circa sei mesi fa in Puglia – sarebbe stato aggredito la notte tra venerdì e sabato scorsi: a picchiarlo con estrema violenza a mani nude, al culmine di un violento litigio, appunto un coetaneo, si tratterebbe di un senzatetto come la vittima. Il movente dell’aggressione sarebbe da ricercare nei rapporti personali tra i due uomini. L'episodio davanti alla parrocchia di San Benedetto a Barletta.

Soccorso dal 118, Musti aveva riportato un grave trauma cranico che ha comportato il ricovero nell'ospedale Dimiccoli di Barletta, dove è poi morto. Sul corpo dell'uomo è stata eseguita l’autopsia presso medicina legale del policlinico di Bari. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno rintracciato e sottoposto a fermo l'indagato.