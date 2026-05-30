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Picchia la moglie durante una lite e la colpisce alla testa: 49enne gravissima a Catania

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Belsito (Catania) per tentato femminicidio dopo aver picchiato la moglie, colpendola alla testa. La donna è ricoverata in prognosi riservata e in gravi condizioni.
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A cura di Ida Artiaco
Immagine di repertorio
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È in gravissime condizioni una donna di 49 anni, finita in ospedale dopo essere stata violentemente picchiata dal marito a Belsito, frazione di Misterbianco (Catania). L'uomo, 53 anni, è stato arrestato per tentato femminicidio.

Stando a quanto ricostruito finora, la coppia la scorsa notte avrebbe avuto un litigio nella loro abitazione al culmine del quale il marito avrebbe aggredito la moglie, colpendola alla testa con un corpo contundente che le ha procurato un vasto trauma cranico. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile.

In aggiornamento. 

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