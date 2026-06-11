Governo, Meloni oggi alla Camera per le comunicazioni sul Consiglio Europeo, il PD: “Esecutivo marginale e isolato”: news in diretta

La giornata politica si apre sotto il segno della forte tensione per il governo Meloni, stretto tra l'imminente scontro in Europa e alcune spine giudiziarie interne. Il primo banco di prova è l'aula della Camera, dove la premier è attesa oggi per riferire in vista del prossimo Consiglio Europeo. L'aria a Montecitorio è già elettrica: il Partito Democratico ha affilato le armi presentando una controrisoluzione guidata dal capogruppo Boccia. L'accusa dell'opposizione è netta e punta a dipingere un'Italia sempre più marginale a Bruxelles, a causa di un esecutivo definito "assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare". Mentre lo sguardo politico è rivolto all'Europa, all'interno della maggioranza si allunga l'ombra dell'inchiesta per corruzione sul Ponte sullo Stretto. L'ipotesi che tre indagati abbiano tentato di condizionare la Corte dei Conti ha imposto una linea di estrema prudenza: tacciono sia Giorgia Meloni sia il ministro Matteo Salvini, da sempre principale sponsor dell'opera. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato il sottosegretario Alfredo Mantovano, liquidando la questione con un secco "non ne abbiamo parlato in Cdm". Una prassi del silenzio che però non ha fermato l'affondo di Elly Schlein: la segretaria del Pd ha ricordato come i Dem denuncino da anni l'inutilità di un progetto da 13 miliardi, invitando il governo a fare marcia indietro per investire quelle risorse sul trasporto pubblico.