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Trovato un uomo morto in una casa cantoniera a Grosseto: era scomparso da una settimana

Un uomo è stato trovato morto a Grosseto, in un’ex casa cantoniera in via Aurelia Nord da tempo disabitata perché instabile. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione.
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A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio.
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Tragica scoperta. Un uomo è stato trovato morto a Grosseto, in un'ex casa cantoniera in via Aurelia Nord da tempo disabitata perché instabile, a rischio crollo. Dalle prime informazioni, questa persona risultava scomparsa da una settimana. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione. La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Sul posto il nucleo investigativo dei carabinieri, e il personale della sezione investigazioni scientifiche per i rilievi del caso. Si sta procedendo con l'identificazione perché vicino al cadavere non è stato trovato alcun documento.

L'allarme sarebbe partito da un conoscente che ha segnalato alle autorità la scomparsa da circa una settimana dell'uomo. Dai primi accertamenti potrebbe corrispondere al corpo ritrovato. Ma perché la vittima si trovava in quel casolare abbandonato? L'edificio è pericolante, con una porzione di solaio crollata ormai da alcuni mesi e da qualche anno è considerata uno dei simboli del degrado a Grosseto.

I carabinieri hanno trovato il cadavere a faccia in giù, accanto a un giaciglio improvvisato. Si sta procedendo con tutte le verifiche del caso. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa.

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