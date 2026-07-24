Dimessa dall’ospedale la madre di Andrea Sempio, i legali: “A casa da settimane, chiediamo rispetto”

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio accusato di aver ucciso Chiara Poggi, è stata dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata dopo una overdose di farmaci: da qualche settimana è a casa. I legali del figlio chiedono “il massimo riserbo e rispetto”.

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio

Dopo giorni in ospedale è a casa Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio accusato di aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Lo scorso 18 giugno era stata ricoverata d'urgenza a causa di un'overdose di farmaci. Per una notte era stata nel reparto di terapia intensiva, poi il recupero. L'avvocato dell'indagato, il legale Liborio Cataliotti, aveva precisato fin da subito che si trattava di un tentato suicidio. Fortunatamente, qualche settimana fa, le dimissioni e il rientro a casa. La donna sta bene, ma la famiglia sta vivendo un forte stress da quando il figlio è tornato a essere indagato per la terza volta per il delitto di Garlasco. Da allora lui e i suoi genitori sono bersaglio di messaggi di odio e nel mirino del caos mediatico.

Più volte Daniela Ferrari aveva detto, anche in tv: "Mio figlio non ha fatto nulla e la nostra famiglia non c'entra nulla". In queste ultime indagini, anche se in modo indiretto, la donna è stata al centro di alcuni accertamenti su cosa fece la famiglia Sempio la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi. Nell'informativa finale dei Carabinieri sul delitto di Garlasco si legge che gli investigatori possono affermare con assoluta certezza solo che la donna ha usato la macchina di famiglia quella mattina ed è uscita di casa. La versione dell'indagato è che avrebbe aspettato il ritorno verso le 10 della madre e si è messo alla guida fino a Vigevano, dove doveva andare per comprare un libro alla libreria che poi ha trovata chiusa. Lo scontrino nel parcheggio è stato stampato alle 10.18. Per i carabinieri ci sono troppi dubbi: stando a quanto si legge, non poteva averci messo solo così pochi minuti per fare circa 12 chilometri, parcheggiare e fare lo scontrino. Per gli inquirenti ci sarebbe il sospetto che sia andata Daniela Ferrari a Vigevano quella mattina: a pochi chilometri da dove è stata parcheggiata l'auto lavorava un suo amico vigile del fuoco. Quest'ultimo, sentito in questi ultimi mesi, ha spiegato di avere avuto una relazione con la donna ma che lei non si è mai presentata sul suo posto di lavoro. Daniela Ferrari, così come il resto della famiglia, ha sempre negato tutto.

Intanto ora la donna è tornata a casa. Angela Taccia, anche lei avvocata di Sempio, ha precisato che loro della difesa "chiedono il massimo riserbo e rispetto". Intanto entro la fine di settembre la Procura di Pavia dovrà richiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione nei confronti di Andrea Sempio.