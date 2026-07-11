Garlasco, l’ultima mossa della Procura: chiesta nuova consulenza sulla larghezza del piede di Sempio

Alla professoressa Cristina Cattaneo la Procura di Pavia avrebbe chiesto ulteriori approfondimenti sulla larghezza del piede di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. La nuova consulenza sarebbe una “risposta” a quella depositata dopo la chiusura delle indagini dalla difesa dell’indagato.

Andrea Sempio mente prova le scarpe Frau per la consulenza della sua difesa

Una nuova consulenza della Procura di Pavia per valutare la larghezza del piede di Andrea Sempio, l’uomo indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. Sarebbe questa l’ultima novità nelle nuove indagini sull’omicidio per il quale – lo ricordiamo – è stato già condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima e attualmente fuori dal carcere.

Nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado, il giornalista Giammarco Menga ha spiegato che, dopo la consulenza depositata un mese e mezzo fa dalla difesa di Sempio a seguito della chiusura delle indagini della Procura di Pavia, è stato chiesto alla professoressa Cristina Cattaneo di fare ulteriori approfondimenti proprio sulla larghezza del piede dell’indagato. Lo scorso 24 ottobre Cattaneo aveva eseguito delle misurazioni su tutto il corpo di Sempio, che all’epoca del delitto di Garlasco aveva 19 anni ed era sicuramente molto diverso fisicamente da com’è oggi a quasi 40 anni. Ma all’esperta non erano state chieste valutazioni specifiche, da qui la nuova consulenza che verrà prodotta dalla professoressa Cattaneo sulla larghezza del piede di Sempio in “risposta” dunque alla consulenza che invece ha presentato la difesa dell’indagato.

Questo non vuol dire che Sempio dovrà incontrare di nuovo la professoressa Cattaneo e sottoporsi a nuove analisi: stando a quanto apprende Fanpage.it dall'avvocato Liborio Cataliotti, non sono stati disposti altri rilievi antropometrici e dunque, se un supplemento della consulenza è in corso, non può che essere fondato sui rilievi e le misure presi lo scorso anno.

Ma cosa può emergere da una nuova consulenza? Secondo un esperto interpellato dalla stessa trasmissione Mediaset, è possibile che negli anni – per esempio a seguito di un aumento di peso o di patologie – la pianta del piede, più che la lunghezza, si potrebbe allargare. Ma è chiaro che è difficile avere certezze sul piede di Sempio oggi. Le nuove analisi della professoressa Cattaneo probabilmente serviranno a valutare appunto la possibilità che le misure del piede possano essere mutate nel tempo.

Nella consulenza della difesa di Sempio firmata da Armando Palmegiani e Giacomo De Angelis e che “risponde” a quella dell'antropologa forense Cristina Cattaneo si sostiene che la larghezza del piede dell’indagato è fisicamente impossibile da contenere in una scarpa con "piante dei piedi di larghezza significativamente inferiore, pari a un massimo di 9,2 centimetri". Nel fascicolo depositato dai carabinieri a maggio, invece, vengono riportati i risultati di Cattaneo e si legge che "le misurazioni antropometriche indicano dei valori del piede di Sempio compatibili con calzature di tg.42-43". Nel dettaglio, nella consulenza viene precisato che la lunghezza dei due piedi, e i loro lato destro e lato sinistro, è di 27,2; 26,9; 27,3; 27,2. Mentre la larghezza è 11,3; 11,5; 12; 11,2.

Misure che gli inquirenti hanno giudicato compatibili con l'impronta associata a una scarpa di marca Frau e all'assassino di Chiara Poggi. La difesa di Sempio da parte sua ha prodotto anche un video in cui si vede che il piede di Sempio non è per loro compatibile con le scarpe Frau di taglia 42-43 (Sempio, lo ricordiamo, ha sempre detto di indossare la taglia 44). Nel video inviato a Fanpage.it sono riprese le scarpe Frau che l'indagato ha indossato negli esami della sua difesa.