Le immagini di Sempio che prova scarpe Frau 42: “Non è compatibile con l’impronta nella casa di Garlasco”

Un video del consulente di Andrea Sempio mostra l’indagato pronto a indossare scarpe Frau taglia 42, ovvero quelle scarpe compatibile con una impronta trovata sul pavimento della villetta di Garlasco. Ecco cosa è emerso dalla consulenza di Armando Palmegiani.

Andrea Sempio mente prova le scarpe Frau per la consulenza della sua difesa

Il piede di Andrea Sempio non è compatibile con le scarpe Frau di taglia 42-43. È quanto emerge dagli accertamenti fatti dalla difesa del 38enne e sostenuti nello specifico dal consulente Armando Palmegiani: in un video inviato a Fanpage.it sono riprese le scarpe Frau che l'indagato ha indossato negli esami della sua difesa. Ma facciamo un passo alla volta.

L'attenzione della Procura di Pavia e dei carabinieri del Nucleo operativo di Milano, che da oltre un anno sono tornati a indagare sul delitto di Garlasco e hanno chiuso le indagini sostenendo che è Andrea Sempio l'assassino di Chiara Poggi, è anche tornata a fare analisi sull'impronta 6. Si tratta della traccia di scarpa a pallini dell'aggressore di Chiara Poggi che era stata individuata sul pavimento della villetta di Garlasco e identificata "in marca Frau (codice 27U1) di taglia 42" come riporta la sentenza nei confronti di Alberto Stasi. Un numero di piede che Andrea Sempio ha sempre sostenuto non essere il suo: fin dall'inizio ha precisato di aver un 44 e quindi non compatibile con quella scarpa della marca Frau. La consulenza della Procura di Pavia, firmata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, sostiene invece che la misura del piede dell'indagato è compatibile "con calzature di tg. 42-43". Questo dopo che il 24 e 25 ottobre 2025 la dottoressa aveva effettuato misurazioni antropometriche e scansioni 3D sul corpo di Andrea Sempio.

Gli investigatori hanno anche precisato però che "in relazione ad Andrea Sempio non sono conosciute le calzature che aveva nelle disponibilità al 13 agosto del 2007 e tantomeno la taglia utilizzata all’epoca". Lo stesso vale per Alberto Stasi: la scarpa compatibile con quell'impronta non è stata trovata in suo possesso.

Dopo la chiusura delle indagini lo scorso 7 maggio e nei venti giorni successivi, la difesa di Sempio ha depositato diverse consulenze di parte tra cui quella su questa impronta arrivando alla seguente conclusione: "Il piede di Andrea Sempio, misurato in fase di consulenza tecnica della Procura, presenta una larghezza minima di almeno 11,5 cm. Si rappresenta che la misura effettuata mediante scansione del corpo ad alta risoluzione ha determinato una larghezza di centimetri 12,0". Quindi "in conclusione, la larghezza del piede dell'indagato è fisicamente impossibile da contenere in una scarpa la cui suola e la cui dima interna sono progettate per ospitare piante dei piedi di larghezza significativamente inferiore, pari a un massimo di 9,2 centimetri".

Ora il video inviato a Fanpage.it mostra come la difesa abbia provveduto a smontare l'ipotesi della Procura con la misurazione del piede di Andrea Sempio facendogli indossare le Frau. Non solo: gli hanno fatto provare una calzatura marca Frau 42. La difesa nella sua consulenza ha mostrato come il piede dell'indagato non entrerebbe in una scarpa simile. Tutto eventualmente dovrà essere accertato durante un processo. Entro la fine di settembre la Procura ha il tempo di fare (quello che molto probabilmente farà) una richiesta di rinvio a giudizio.