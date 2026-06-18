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Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

“La mamma di Andrea ha tentato il suicidio, è ancora in rianimazione”: la conferma degli avvocati di Sempio

Gli avvocati di Andrea Sempio, il giorno dopo che Daniela Ferrari (madre dell’indagato) è stata trasportata d’urgenza in ospedale a causa di un’overdose di farmaci, precisano: “Si è trattato di un tentato suicidio”.
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A cura di Giorgia Venturini
Daniela Ferrari e Andrea Sempio
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Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

"Il ricovero della madre di Sempio è per tentato suicidio". Lo precisano gli avvocati di Andrea Sempio il giorno dopo che Daniela Ferrari, madre dell'indagato, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a causa di un'overdose di farmaci. Stando anche a quanto confermato a Fanpage.it dall'avvocata Angela Taccia, la donna è fuori pericolo ma per tutta la notte è stata sotto controllo nel reparto di terapia intensiva. E anche oggi 18 giugno si trova ancora in questo reparto: le sue condizioni sono stabili ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa.

La donna avrebbe preso intenzionalmente un forte dosaggio di farmaci a causa, molto probabilmente, del forte stress causato da quando il figlio è tornato a essere indagato con l'accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Da oltre un anno la famiglia è bersaglio di messaggi di odio e nel mirino del caos mediatico. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.

Non è la prima volta che Daniela Ferrari è stata trasportata in ospedale in questi ultimi mesi. A causa di un malore, o forse di un episodio simile, lo scorso 16 ottobre era stata portata al pronto soccorso di Pavia.

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Durante una intervista rilasciata a Quarto Grado la madre di Andrea Sempio aveva detto: "Mi fa rabbrividire il fatto che le intercettazioni di una famiglia che parla in auto dei fatti suoi vengano rese pubbliche. Quest'accusa che anche oggi ci viene rivolta è una gran cavolata che verrà smentita come tutte le altre finora". E ancora: "Mio figlio non ha fatto nulla e la nostra famiglia non c'entra nulla. Avevamo bisogno di soldi contanti per far fronte alle spese legali. Mi dispiace che in questa storia vengano coinvolte persone che non c'entrano nulla e che volevano solo dare una mano. Tutte le accuse verranno smentite come sempre".

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