Attualità
video suggerito
video suggerito
Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

La mamma di Andrea Sempio ricoverata d’urgenza in ospedale, l’avvocato Cataliotti: “Overdose di farmaci”

La madre di Andrea Sempio è in ospedale. “Sarebbe in overdose di farmaci”, lo conferma l’avvocato Liborio Cataliotti.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Giorgia Venturini
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è in ospedale. Stando alle prime informazioni non si è sentita bene nella mattinata. "Sarebbe in overdose di farmaci", lo conferma l'avvocato Liborio Cataliotti al programma "Dentro la notizia". E lo ha confermato anche la difesa di Andrea Sempio a Fanpage.it.

La donna sarebbe stata portata d'urgenza in ospedale dove le avrebbero fatto la lavanda gastrica: è stata successivamente ricoverata. Ora non si sa se i farmaci fossero stati presi volontariamente: si cerca di capire se si è trattato di una ipotesi di tentato suicidio o no. Si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

Certo è che la madre di Andrea Sempio ha subito in questo anno e mezzo tutte le pressioni mediatiche e di indagini che riguardano il figlio, accusato di essere l'omicida di Chiara Poggi. Daniela Ferrari è stata sentita più di una volta dai carabinieri soprattutto in merito al biglietto del parcheggio di Vigevano.

Leggi anche
I "testimoni" di Garlasco non sono né calunniatori né attendibili: perché nessuno di loro rientra nelle indagini

Secondo quanto si legge nella informativa dei carabinieri, secondo i militari la madre di Andrea Sempio sarebbe stata l'unica persona certa della famiglia a usare la macchina la mattina del 13 agosto del 2007. Gli investigatori hanno così sollevato il dubbio che a Vigevano fosse andata la donna per incontrare un uomo e non il figlio Andrea. Insomma, questa ipotesi è stata al vaglio degli inquirenti e per questo nei mesi scorsi era stata sentita in caserma. E anche in questo caso non si era sentita bene. Ora si spera che si riprenda presto.

autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views