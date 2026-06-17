La mamma di Andrea Sempio ricoverata d’urgenza in ospedale, l’avvocato Cataliotti: “Overdose di farmaci”

La madre di Andrea Sempio è in ospedale. “Sarebbe in overdose di farmaci”, lo conferma l’avvocato Liborio Cataliotti.

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è in ospedale. Stando alle prime informazioni non si è sentita bene nella mattinata. "Sarebbe in overdose di farmaci", lo conferma l'avvocato Liborio Cataliotti al programma "Dentro la notizia". E lo ha confermato anche la difesa di Andrea Sempio a Fanpage.it.

La donna sarebbe stata portata d'urgenza in ospedale dove le avrebbero fatto la lavanda gastrica: è stata successivamente ricoverata. Ora non si sa se i farmaci fossero stati presi volontariamente: si cerca di capire se si è trattato di una ipotesi di tentato suicidio o no. Si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

Certo è che la madre di Andrea Sempio ha subito in questo anno e mezzo tutte le pressioni mediatiche e di indagini che riguardano il figlio, accusato di essere l'omicida di Chiara Poggi. Daniela Ferrari è stata sentita più di una volta dai carabinieri soprattutto in merito al biglietto del parcheggio di Vigevano.

Secondo quanto si legge nella informativa dei carabinieri, secondo i militari la madre di Andrea Sempio sarebbe stata l'unica persona certa della famiglia a usare la macchina la mattina del 13 agosto del 2007. Gli investigatori hanno così sollevato il dubbio che a Vigevano fosse andata la donna per incontrare un uomo e non il figlio Andrea. Insomma, questa ipotesi è stata al vaglio degli inquirenti e per questo nei mesi scorsi era stata sentita in caserma. E anche in questo caso non si era sentita bene. Ora si spera che si riprenda presto.