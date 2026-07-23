Daniela Florea trovata morta in casa a Torino, l’uomo indagato è l’ex compagno: chi è Daniel Trandafir

L’uomo indagato per la morte di Daniela Florea, trovata senza vita nel cassettone del letto del suo appartamento, è l’ex compagno Daniel Trandafir. L’uomo, come apprende Fanpage.it, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo gli investigatori, il 45enne avrebbe anche preso e fatto sparire il cagnolino bianco da cui Daniela non si separava mai.

Daniela Florea e Daniel Trandafir

È Daniel Trandafir l'indagato per la morte di Daniela Florea, 36 anni, trovata senza vita nel cassettone del letto della sua abitazione nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Il 45enne, che lavora come idraulico, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere dalla Procura di Torino. Secondo quanto apprende Fanpage.it, al momento è l'unico sospettato. Per chi indaga, l'uomo avrebbe bussato alla porta di Florea che gli ha aperto senza sospettare quello che da lì a poco sarebbe accaduto. Dopo averla uccisa, sempre secondo gli investigatori, avrebbe nascosto il cadavere in un lenzuolo, occultandolo e portando via anche il cane. L'uomo era stato ascoltato dagli investigatori della Squadra Mobile dopo il ritrovamento.

A indirizzare però le indagini sono stati i racconti dei vicini e degli amici della donna, impiegata in una ditta di pulizie presso l'ospedale Regina Margherita. Qualcuno ha infatti spiegato di aver incontrato Trandafir nei pressi del bar dove Daniela era solita andare a fare colazione con il bambino poche ore prima della tragica scoperta. Alle domande sulla 36enne, che sembrava sparita già da giorni, avrebbe risposto rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute.

Secondo le autorità, invece, Daniela era già morta e Trandafir ne era a conoscenza. Per il momento non sono stati disposti provvedimenti restrittivi nei confronti del 45enne. I due erano separati da alcuni mesi e Daniela si era trasferita nella nuova casa a Barriera di Milano insieme al figlioletto, che nei giorni della morte della madre si trovava proprio con il papà, e al cagnolino bianco di cui si sono perse le tracce.

Sul citofono era stato annotato solo il cognome della 36enne, ma a tutti Trandafir diceva di aver trovato quell'abitazione "insieme alla compagna". I due avevano infatti continuato a vedersi per il figlio, anche se i rapporti sembravano cordiali.

Per appurare le cause della morte e sopratutto quando sia deceduta Daniela, bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia.