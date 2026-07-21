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Donna trovata morta in casa in stato di decomposizione a Torino, nessuna pista esclusa: attesa per l’autopsia

Il cadavere di una 36enne è stato trovato in avanzato di decomposizione nel suo appartamento nel quartiere Barriera di Milano a Torino. A lanciare l’allarme un amico: indagini in corso, nessuna posta esclusa mentre si attendono i risultati dell’autopsia.
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A cura di Ida Artiaco
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Giallo a Torino, dove il cadavere di una donna è stato trovato in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di una palazzina in via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese.

A lanciare l'allarme sarebbe stato un amico della donna, 36enne di origine romena stando alle prime informazioni disponibili, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Anche i vicini di casa si erano insospettiti a causa di un odore molto forte e insopportabile che proveniva dal suo appartamento.

Per entrare in casa è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad aprirne la porta d'ingresso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Squadra mobile di Torino ma al momento nessuna ipotesi sul decesso della vittima è esclusa dagli investigatori a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo senza vita.

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Per stabilire a quando risale la morte si dovrà attendere l'esito dell'autopsia che potrà far luce anche sulle cause ed escludere eventuali responsabilità. Le indagini e i rilievi del caso sono affidate alla Polizia.

Solo qualche giorno fa una scoperta simile era stata fatta sempre a Torino, dove un uomo di 76 anni era stato rinvenuto cadavere all'interno del suo appartamento a San Salvario: erano stati i vicini a lanciare l'allarme, sempre dopo aver avvertito un odore insopportabile arrivare dalla sua casa. Il decesso si sarebbe verificato almeno una decina di giorni prima, ma in quel caso probabilmente dovuto a cause naturali.

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