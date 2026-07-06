Uomo trovato morto in casa a Torino, si indaga per omicidio: emersa ferita al cranio dopo ispezione medico legale

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un appartamento a Torino. Una lesione al cranio, emersa dagli accertamenti medico legali, ha fatto scattare le indagini per omicidio. La vittima non è ancora stata identificata.

Immagine di repertorio

Macabro ritrovamento in un appartamento nel quartiere Lucento, a Torino, dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. I Carabinieri del Comando provinciale, coordinati dalla Procura, indagano per omicidio.

Trovata una lesione al cranio dopo l'ispezione medico legale

Il cadavere è stato scoperto nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Da una prima ispezione del medico legale, sarebbe emersa una ferita al cranio. Inizialmente, a quanto si apprende, era stata presa in considerazione l'ipotesi di un suicidio.

Ma i primi accertamenti medico legali eseguiti sul corpo hanno invece evidenziato la lesione al cranio, probabilmente causata da un oggetto contundente, elemento che ha portato gli investigatori a seguire una pista diversa e ad avviare un'indagine per omicidio.

La vittima non ancora identificata, in corso accertamenti investigativi e scientifici

La vittima non è stata ancora identificata. Sono in corso gli accertamenti investigativi e scientifici per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'uomo.

A lanciare l'allarme e a far scattare le indagini, a quanto si apprende, sono stati i vicini di casa, preoccupati dal cattivo odore che si sentiva lungo le scale del palazzo.

Il decesso dovrebbe risalire a diversi giorni fa

Il cadavere è stato ritrovato in un appartamento al terzo piano di una palazzina, alla periferia di Torino. La morte, visto le condizioni del corpo, dovrebbe risalire a diversi giorni fa.

Sul posto, insieme ai militari dell'Arma che si stanno occupando degli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno proceduto all'apertura della porta dell'appartamento e il personale sanitario del 118 Azienda Zero.

Le indagini dei Carabinieri sono coordinate dalla pubblico ministero Lea Lamonaca.