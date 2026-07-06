Iran, la guerra in diretta: iniziato il corteo funebre per i funerali di Khamenei. Folla promette vendetta: “Uccideremo Trump”

Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammar Bagher Ghalibaf ha affermato che l'Iran rimane profondamente in disaccordo con gli Stati Uniti, nonostante il memorandum d'intesa recentemente firmato, definendone l'attuazione "difficile, ma possibile". Lo scrive Al Jazeera. Ghalibaf ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro a Teheran con Mohammad Darwish, capo del Consiglio direttivo di Hamas, giunto in Iran per partecipare alle esequie di Khamenei. La testata araba cita alcuni dei suoi commenti, come riportati dai media iraniani: "Non abbiamo la pace con gli Stati Uniti e non riconosceremo Israele".

L'Iran continuerà a sostenere i musulmani e l'"asse della resistenza" secondo le direttive di Khamenei, "se necessario con i missili e, se si richiederà pressione politica, con la pressione attraverso i negoziati". L'Iran deve evitare "negoziazioni fini a se stesse". "Abbiamo detto alla parte americana che l'integrità territoriale dei paesi della regione e la cessazione della guerra contro gli alleati dell'Iran nei gruppi di resistenza devono essere parte integrante del memorandum, e sono stati aggiunti al testo". "Oggi, questo memorandum è in fase di attuazione e la sua applicazione è difficile, ma possibile". I paesi musulmani "hanno ormai capito che la cooperazione con gli Stati Uniti e Israele non garantirà loro la sicurezza" ha detto inoltre Ghalibaf.