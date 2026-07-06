Iran, la guerra in diretta: iniziato il corteo funebre per i funerali di Khamenei. Folla promette vendetta: “Uccideremo Trump”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, lunedì 6 luglio, in tempo reale: dopo essere stata esposta per due giorni nella Grande Moschea, luogo sacro e politico di Teheran, la bara dell'Ayatollah Ali Khamenei verrà portata in processione per le vie della città. Al corteo funebre di oggi assente il figlio Mojitaba, che ha preso il suo posto come guida suprema dell'Iran. Nuovi negoziati USA-Teheran in programma l'11 luglio in Pakistan.
Per approfondire:
- La tregua in Iran è appesa a un filo: le trattative in Qatar non stanno andando bene
- Come mai Libano e nucleare rischiano di far saltare davvero l'accordo tra Usa e Iran
- Sanzioni, nucleare e fondo investimenti: i 14 punti del memorandum USA e Iran
- Perché è scoppiata ora la guerra tra Iran, Israele e Usa: i motivi dell'attacco e le origini del conflitto
Presidente del Parlamento iraniano: "Con Hezbollah legame indissolubile"
Le azioni di Hezbollah contro Israele e a sostegno dell'Iran durante il recente conflitto sono state un "punto di svolta nella storia" che ha dimostrato il "legame indissolubile" tra Teheran e i gruppi dell'asse della resistenza. A dirlo è il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante un incontro con Muhammad Fneish, alto funzionario di Hezbollah recatosi a Teheran per partecipare alle esequie di Khamenei. Secondo i media iraniani, per Ghalibaf Teheran ha posto "l'integrità territoriale e la sovranità del Libano" al centro dei negoziati che hanno portato alla firma del Memorandum d'intesa con gli Stati Uniti.
Ghalibaf: "Non ci sarà pace in Libano senza l'Iran a stabilizzare la regione"
Il presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammar Bagher Ghalibaf ha dichiarato che la pace in Libano non può durare a meno che l'Iran non svolga quello che lui definisce il suo ruolo di stabilizzatore nella regione. Lo riporta Al Jazeera. Ghalibaf ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro a Teheran con Muhammad Fneish, un alto funzionario di Hezbollah che si è recato in Iran per partecipare alle esequie di Khamenei. Secondo i media iraniani, ha affermato che Teheran ha posto il Libano al centro dei negoziati che hanno portato alla firma del Memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. "Abbiamo posto particolare enfasi sull'integrità territoriale e sulla sovranità del Libano" ha detto. Ha inoltre elogiato la lotta di Hezbollah contro Israele a sostegno dell'Iran durante la guerra israelo-americana, descrivendola come un "punto di svolta nella storia" che ha dimostrato il "legame indissolubile" tra l'Iran e i gruppi dell'"asse della resistenza".
Ghalibaf: "Attuare il memorandum è difficile ma possibile"
Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammar Bagher Ghalibaf ha affermato che l'Iran rimane profondamente in disaccordo con gli Stati Uniti, nonostante il memorandum d'intesa recentemente firmato, definendone l'attuazione "difficile, ma possibile". Lo scrive Al Jazeera. Ghalibaf ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro a Teheran con Mohammad Darwish, capo del Consiglio direttivo di Hamas, giunto in Iran per partecipare alle esequie di Khamenei. La testata araba cita alcuni dei suoi commenti, come riportati dai media iraniani: "Non abbiamo la pace con gli Stati Uniti e non riconosceremo Israele".
L'Iran continuerà a sostenere i musulmani e l'"asse della resistenza" secondo le direttive di Khamenei, "se necessario con i missili e, se si richiederà pressione politica, con la pressione attraverso i negoziati". L'Iran deve evitare "negoziazioni fini a se stesse". "Abbiamo detto alla parte americana che l'integrità territoriale dei paesi della regione e la cessazione della guerra contro gli alleati dell'Iran nei gruppi di resistenza devono essere parte integrante del memorandum, e sono stati aggiunti al testo". "Oggi, questo memorandum è in fase di attuazione e la sua applicazione è difficile, ma possibile". I paesi musulmani "hanno ormai capito che la cooperazione con gli Stati Uniti e Israele non garantirà loro la sicurezza" ha detto inoltre Ghalibaf.
Bara Khamenei sarà spostata in elicottero per omaggio fedeli periferia est
Il generale Hassan Hassanzadeh, responsabile del corteo funebre, ha invitato le persone che avevano iniziato la processione dalle strade orientali di Teheran e che non erano riuscite ad accompagnare il veicolo che trasportava la bara del defunto leader Ali Khamenei e dei suoi quattro familiari, ad "avere pazienza poiché le bare saranno trasportate in quelle zone in elicottero nel corso della giornata". Il veicolo, che si era unito ai partecipanti al lutto in piazza Enghelab, nel centro della capitale, è arrivato in piazza Azadi, nella zona ovest, pochi minuti fa, tra le grida di ‘Morte agli Stati Uniti' e ‘Morte a Israele'. Il corteo funebre era stato pianificato per oggi, partendo da via Damavand, nella zona est di Teheran, passando per piazza Enghelab in centro, e per raggiungere piazza Azadi e l'autostrada Lashkari nella zona ovest di Teheran.
Gas, prezzo al Ttf di Amsterdam supera i 45 euro al Mwh
Il prezzo del gas apre in lieve aumento al Ttf di Amsterdam. I future sono attualmente trattati a oltre 45 euro al megawattora, con una crescita che supera lo 0,7%.
A corteo funebre Khamenei fantoccio Trump impiccato
Nel corteo funebre dell'atayatollah Ali Khamenei in corso a Teheran è comparso anche un fantoccio raffigurante Donald Trump che è stato impiccato. Le autorità federali Usa monitorano da anni le minacce iraniane contro Trump e altri funzionari dell’amministrazione, originate dall’ordine impartito da Trump nel 2020 di uccidere il generale Qassem Soleimani, che era a capo della Forza d’élite Quds. L’Iran ha ripetutamente negato di complottare per uccidere Trump, sebbene da tempo filmati di propaganda suggeriscano il contrario. Trump, dal canto suo, durante la guerra ha promesso di distruggere la civiltà iraniana. "Oggi che siamo qui per il funerale del nostro leader, è una giornata molto dura", ha dichiarato una partecipante al corteo, "non siamo qui per dirgli addio, siamo qui per vendicarci e ci vendicheremo".
Salma Khamenei sfila per Teheran, nella folla si urla: "Vendetta"
Le cerimonie funebri per l'ex leader Ali Khamenei sono iniziate questa mattina a Teheran, con i veicoli che trasportavano la sua salma e quelle dei suoi familiari. Proseguiranno domani nella città santa di Qom, mercoledì a Najaf e Karbala in Iraq e giovedì a Mashhad, sua città natale, dove verrà sepolto. Le autorità competenti e la televisione di Stato hanno messo in guardia la popolazione dal rischio di possibili incidenti, come calche, durante la cerimonia. Il generale Hassan Hassanzadeh, responsabile delle cerimonie funebri, citato dai media locali, ha invitato la popolazione a partecipare pacificamente al corteo, che si terrà in Piazza Azadi, nella zona sud-ovest della capitale. I partecipanti al funerale a Teheran, vestiti di nero, portano bandiere rosse e quella dell'Hezbollah libanese, sostenuto dall'Iran, oltre a striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano ‘Morte agli Stati Uniti' e ‘Morte a Israele', invocando vendetta per la morte di Khamenei durante gli attacchi israeliani-americani del 28 febbraio. Lungo il percorso della processione, che dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore, sono presenti auto della polizia, operatori umanitari e stand di cibo e acqua.
Media Libano: "Bombardamento israliano nella notte a Houla"
L'esercito israeliano ha effettuato un bombardamento la scorsa notte nella città di Houla, nel distretto di Marjeyoun, nel Libano meridionale. Lo scrive l'agenzia libanese Nna.
Canti e bandiere: così gli iraniani partecipano al corteo funebre di Khamenei
Lunedì mattina, all'alba, una folla di persone vestite di nero si è riversata nelle strade del centro di Teheran, in attesa del corteo funebre per la Guida Suprema Ali Khamenei.
"Era doveroso per noi essere qui. Era il nostro imam", ha dichiarato Ali, 59 anni, alla CNN. "La nostra presenza dimostra la solidarietà del popolo iraniano", ha aggiunto. Il percorso del corteo è un fiume di bandiere: iraniane, religiose e altre legate a cause più politiche, come le bandiere della Palestina e di Hezbollah.
FT: "Due americani su tre scettici su memorandum USA-Iran"
Due terzi degli americani sono scettici sul memorandum d'intesa firmato da Stati uniti e Iran per mettere fine al conflitto. E' quanto emerge da un sondaggio della società britannica Focaldata realizzato per il Financial Times. Secondo la rilevazione, il 66% degli elettori statunitensi ritiene che il memorandum non avrà un impatto significativo sulla situazione in Medio Oriente o che aumenterà l'instabilità e la probabilità di nuovi conflitti. Il 44% degli americani afferma inoltre che la posizione degli Stati uniti si è indebolita dopo il conflitto con l'Iran, mentre il 31% ritiene che si sia rafforzata.
Netanyahu: "Israele ha altri alleati oltre Stati Uniti"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele ha alleati anche al di fuori degli Stati uniti, citando in particolare l'India. "Abbiamo altri amici, come un piccolo Paese chiamato India. Sapete, ha 1,4 miliardi di persone e lì abbiamo un sostegno straordinario", ha detto Netanyahu a Fox News. Il premier israeliano ha comunque ribadito che il presidente statunitense Donald Trump resta "il più grande amico" che Israele abbia mai avuto alla Casa bBianca.
Nuovi colloqui USA-Iran in programma in Pakistan l'11 luglio
Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due Paesi. Lo ha riferito nelle scorse ore Al Arabiya.
Sondaggio Ft: per il 58 per cento degli elettori Usa guerra in Iran non vale costi sostenuti
La maggioranza degli elettori statunitensi ritiene che la guerra condotta dal presidente Donald Trump contro l'Iran non sia valsa i costi sostenuti. È quanto emerge da un sondaggio di Focaldata condotto per il quotidiano britannico Financial Times, secondo cui il 58 per cento degli elettori registrati giudica il conflitto non proporzionato ai costi, mentre la Casa Bianca ha chiesto al Congresso di approvare 67 miliardi di dollari di nuove spese federali per coprire le operazioni militari condotte sinora. Il sondaggio indica inoltre che il 44 per cento degli intervistati ritiene che la guerra abbia lasciato gli Stati Uniti in una posizione più debole nei confronti dell'Iran, contro il 31 per cento secondo cui Washington ne sarebbe uscita rafforzata. La rilevazione arriva a pochi mesi dalle elezioni di meta' mandato di novembre e mostra un calo dell'approvazione per Trump, al 36 per cento, due punti in meno rispetto al mese precedente. Tra gli indipendenti il dato scende al 21 per cento, con un calo di otto punti.
Folla di iraniani si riversa nelle strade per il corteo funebre di Khamenei
Una folla di iraniani si è riversata sin dalle prime luci dell'alba nelle strade per il corteo funebre di Khamenei. Gremite le vie di Teheran che portano al luogo in cui si terrà la cerimonia.
I familiari al corteo funebre di Ali Khamenei, manca Mojtaba
La cerimonia funebre ufficiale della Guida Supremia iraniana Ali Khamenei è iniziata all'alba di questa mattina (ora italiana) dopo che il veicolo che trasportava la salma del defunto leader è stato avvistato in strada. Sono presenti anche altri veicoli con a bordo i suoi familiari, tra cui la figlia Boshra, il genero Mesbaholhoda Bagheri, la nipote Zahr Mohammadi Golpaygani e Zahra Haddad Adel, moglie del figlio e successore Mojtaba Khamenei.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 6 luglio
Occhi del mondo puntati su Teheran dove oggi si terrà il corteo funebre dell'Ayatollah Alì Khamenei. Assente il figlio Mojtaba, che ha preso il suo posto come guida suprema dell'Iran. Folla di gente per le strade della Capitale.