Civitanova Marche, Marco Pennesi trovato morto in casa in una pozza di sangue: sospettata la compagna sotto shock

L’allarme lanciato dai vicini di casa della coppia che avevano sentito delle urla provenire dall’abitazione. Il corpo del 62enne presentava segni di coltellate al braccio e ferite alla testa riconducibili a colpi inferti con un oggetto contundente.

La vittima Marco Pennesi

Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato trovato morto in una pozza di sangue in casa sua a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Per gli inquirenti è omicidio e indagano ora sulla compagna trentenne che è stata trovata all’interno della stessa abitazione in stato di shock. La macabra scoperta è avvenuta tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri, merocledì 1 luglio, a seguito dell’intervento di una pattuglia della polizia, allertata dai vicini di casa della coppia che avevano sentito delle urla provenire dall’abitazione.

All’arrivo degli agenti però per il 62enne ormai non c’era più nulla da fare. L’uomo era già morto e giaceva in una pozza di sangue. Secondo i primi rilievi da parte del medico legale intervenuto sul posto, il corpo presentava segni di coltellate al braccio e ferite alla testa riconducibili a colpi inferti con un oggetto contundente.

Sul luogo della tragedia, in via Matteotti, sul lungomare della cittadina marchigiana, sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso e il pm di turno che ha avviato una indagine per omicidio.

Secondo le prime informazioni emerse finora, i vicini avevano chiamato alcuni parenti dell’uomo dopo aver sentito urla e forti rumori provenire dall'abitazione. Sul posto sarebbe intervenuto un cugino del 62enne a cui però la compagna dell’uomo non avrebbe aperto dicendo che l’uomo era in ospedale perché si era ferito.

A questo punto la richiesta di intervento alla polizia che, una vota all’interno della casa, ha rinvenuto Pennesi a terra privo di vita. La compagna, sotto shock, quindi è stata portata via per essere interrogata. La prima ipotesi degli investigatori è che l’uomo possa essere stato ucciso al culmine di una furibonda lite in casa, come testimonierebbero le urla sentite dai vicini. Inoltre la sera prima pare che vi fosse stato un altro violento litigio fra Pennesi e la sua compagna.

Le indagini però sono ancora in corso e resta da chiarire sia l'esatta causa del decesso sia se sul posto sia intervenuta una terza persona che poi si è allontanata. in attesa dell'autopsia sul corpo della vittima, che dovrà accertare anche l'orario della morte, Gli investigatori infatti stanno procedendo con l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per vedere se qualcuno sia uscito o entrato nella casa nelle ore prima del delitto.