Accoltellato dall’ex compagna in provincia di Udine, scappa dai vicini di casa: 35enne arrestata per tentato omicidio

Una lite è finita nel sangue in provincia di Udine, dove una 35enne ha accoltellato l’ex compagno con diversi fendenti. L’uomo è grave in ospedale, mentre lei è stata arrestata per tentato omicidio.

Immagine di repertorio

Ha accoltellato l'ex compagno durante una lite in casa in via Don Giuseppe Monticoli a Driolassa, frazione di Rivignano Teor. L'aggressione si è verificata nella serata di ieri, mercoledì 29 luglio, in provincia di Udine, nella bassa friulana. L'uomo, un quarantaquattrenne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con urgenza in ospedale con codice rosso. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno arrestato la donna per tentato omicidio.

L'uomo accoltellato scappa dai vicini di casa

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'aggressione erano circa le ore 21.30 e gli ex fidanzati si trovavano nell'abitazione di lei. Tra l'uomo e la donna è nata una lite per motivi banali, che è poi degenerata, fino al grave ferimento. La trentacinquenne avrebbe afferrato un coltello, colpendo l'ex con vari fendenti e ferendolo gravemente. La dinamica dell'accaduto però è ancora in fase di ricostruzione.

A dare l'allarme è stata la vittima, che è riuscita a scappare dall'abitazione, nonostante le ferite riportate, e a chiamare aiuto. Alcuni vicini gli hanno prestato il primo soccorso e lo hanno messo al sicuro, in attesa dell'arrivo dei sanitari. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una lite domestica finita nel sangue, all'indirizzo segnalato è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Ex compagna arrestata per tentato omicidio

Date le condizioni di salute dell'uomo, che sono parse fin da subito serie, è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza. Gli operatori hanno preso in carico l'uomo, per poi trasportarlo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dov'è stato sottoposto alle cure del caso per le ferite da taglio e ricoverato.

Presenti i carabinieri della Compagnia di Latisana, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ascoltato alcune persone e avviato le indagini, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. I militari hanno arrestato e portato in caserma la donna, che dovrà rispondere di tentato omicidio.