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Governo Meloni, oggi in Aula il voto sul Dfp, attesa per il taglio delle accise. I legali di Minetti: “Atti trasmessi alla Pg”, news in diretta

Le notizie dell’ultima ora sul governo Meloni. Proseguono le verifiche della Procura di Milano sul caso Minetti. Oggi in Aula, con il ministro Giorgetti, il voto sulle risoluzioni di maggioranza e opposizioni al Dfp. Attesa anche per la proroga del taglio delle accise, in scadenza il 1 maggio, dopo l’annuncio di Meloni: “Forse più breve, aiuterà il gasolio”.

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30 Aprile 2026 07:00
Ultimo agg. 07:04
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Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Proseguono le verifiche della Procura di Milano sul caso Minetti. I legali del ex consigliera lombarda condannata nei processi Rimborsopoli e Ruby hanno fatto sapere di aver inviato ai pm "l'intera documentazione giudiziaria e amministrativa" relativa all'adozione e ai presupposti per ottenere la grazia, accusando i giornali di aver diffuso "ricostruzioni false".

Il Documento pubblico di finanza (Dfp) arriva oggi in Aula, dove a partire dalle 9 comincerà la discussione e verranno votate la risoluzione della maggioranza e quella unitaria delle opposizioni (senza Azione). Previsto anche l'intervento del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che fornirà i pareri dell'esecutivo sulle risoluzioni.

Attesa anche per la possibile proroga del taglio delle accise, in scadenza il 1 maggio. Il governo lavora a un rinnovo dovrebbe essere più breve rispetto ai precedenti e mirato principalmente al diesel. L'ipotesi è una mini-proroga di 15 giorni. Il testo potrebbe approdare oggi in Consiglio dei ministri assieme al Piano Casa.

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Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il caso Minetti

Proseguono le verifiche della Procura di Milano sul caso Minetti. I legali: "Trasmessi gli atti dell'adozione alla Pg. Ricostruzioni mediatiche e lesive". Oggi in Aula, con il ministro Giorgetti, il voto sulla risoluzione di maggioranza e quella unitaria delle opposizioni al Dfp. Attesa anche per la proroga del taglio delle accise, in scadenza il 1 maggio, dopo le dichiarazioni di Meloni: "Forse più breve, aiuterà più il gasolio".

A cura di Giulia Casula
Politica Italiana
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