Governo Meloni, oggi in Aula il voto sul Dfp, attesa per il taglio delle accise. I legali di Minetti: “Atti trasmessi alla Pg”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Proseguono le verifiche della Procura di Milano sul caso Minetti. I legali del ex consigliera lombarda condannata nei processi Rimborsopoli e Ruby hanno fatto sapere di aver inviato ai pm "l'intera documentazione giudiziaria e amministrativa" relativa all'adozione e ai presupposti per ottenere la grazia, accusando i giornali di aver diffuso "ricostruzioni false".

Il Documento pubblico di finanza (Dfp) arriva oggi in Aula, dove a partire dalle 9 comincerà la discussione e verranno votate la risoluzione della maggioranza e quella unitaria delle opposizioni (senza Azione). Previsto anche l'intervento del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che fornirà i pareri dell'esecutivo sulle risoluzioni.

Attesa anche per la possibile proroga del taglio delle accise, in scadenza il 1 maggio. Il governo lavora a un rinnovo dovrebbe essere più breve rispetto ai precedenti e mirato principalmente al diesel. L'ipotesi è una mini-proroga di 15 giorni. Il testo potrebbe approdare oggi in Consiglio dei ministri assieme al Piano Casa.