Bimbo di 5 anni scompare improvvisamente dal campeggio a Ventimiglia: ricerche con droni, cani ed elicottero

Massima mobilitazione e ricerche in corso in tutta la zona per il picolo Alain Barnard Ganao di 5 anni scomparso nella serata di venerdì da un campeggio di Latte, frazione di Ventimiglia, dove stava trascorrendo le vacanze con i genitori. Chiunque abbia informazioni o lo avvisti è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.