Bimbo scomparso, un testimone portato in caserma. Il sindaco: “Tutta la comunità sta cercando Alain”

Un'intera comunità è alla ricerca di un bimbo di 5 anni scomparso misteriosamente da un campeggio di Ventimiglia. Da venerdì sera si sono perse le tracce di Alain Bernard Ganao, che sembra essersi dileguato nel nulla. Al momento le indagini si sono concentrate su un uomo, che non risulta indagato e che è stato ascoltato in qualità di testimone. È stata perquisita anche la sua abitazione. Agli inquirenti avrebbe detto di aver incontrato il bimbo che chiamava il padre. Una versione che tuttavia non trova riscontri e da cui emergerebbero delle incongruenze. L'uomo è stato portato in caserma. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati i cani molecolari a dirigersi verso la casa del testimone che sostiene di aver visto Alain. I cani avrebbero ignorato il sentiero che l'uomo avrebbe indicato agli inquirenti, aprendo quindi la strada a dubbi su cui ora si dovrà far luce.

Le ricerche, come ha spiegato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro a Fanpage.it, proseguono senza sosta. "Tutta la comunità sta cercando Alain, meglio avere un occhio in più che un occhio in meno", ha spiegato il primo cittadino. "Io stesso sto cercando di sostenere le ricerche. Abbiamo parlato con la madre in occasione del vertice che c'è stato in Prefettura con i comandi provinciali delle forze dell'ordine. Le sono state fatte delle domande rispetto alle abitudini del bambino, per capire le attitudini del ragazzo e andare un po' più mirati nell'attività di ricerca".

Ricerche che segue anche il procuratore di Imperia Alberto Lari che ha spiegato che ogni tipo di risorsa è stata messa in campo. Intanto è stato aperto un fascicolo, come avviene in questi casi, ma è ancora troppo presto per ipotizzare se il bimbo sia stato rapito o sequestrato. Le indagini sono rese ancora più complesse perché il piccolo è autistico, non parla e si teme che non possa quindi interagire con i soccorritori. L'ultima volta che è stato visto, poco prima della scomparsa, Alain indossava pantaloncini verdi e una maglietta bianca.

I soccorritori sono aiutati anche dai cani molecolari e si sta perlustrando tutta l'area, allargando quanto più possibile il raggio delle ricerche. Da parte delle forze dell'ordine resta il massimo riserbo e ogni informazione da parte di testimoni, cittadini o chiunque possa aver visto qualcosa, in questo momento, è fondamentale.

Anche il campeggio della frazione di Latte da cui è scomparso il piccolo partecipa alle ricerche ed è in grande apprensione. La famiglia è arrivata nella giornata di venerdì ed è successo tutto nel giro di mezz'ora. "Avrei preferito risponderle che è stato trovato ma purtroppo ancora si spera", spiega il campeggio a Fanpage.it.