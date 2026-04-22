Aereo urta i cavi dell’alta tensione e si schianta nel parcheggio: il video ripreso dai passanti in California

“Si vedevano le scintille” hanno raccontato i testimoni dell’incidente aereo avvenuto a nord di Los Angeles. Il pilota è stato estratto vivo dai passanti prima dell’arrivo dei soccorsi e poi portato in ospedale dove rimane ricoverato. Fortunatamente non ci sono altre persone coinvolte.

Incredibile incidente aereo in California fortunatamente senza vittime. Un piccolo aereo da turismo che stava attraversando i cieli di Pacoima, a nord di Los Angeles, ha improvvisamente urtato i cavi dell'alta tensione schiantandosi poco dopo all'interno di un parcheggio di un negozio di ricambi auto. L'incidente lunedì mattina poco dopo il decollo dall'aeroporto di Whiteman. L'incredibile scena è stata immortalata da diversi video di passanti che sono subito intervenuti riuscendo a estrarre il pilota dalle lamiere del velivolo che si è capovolto nel piazzale del parcheggio.

In uno dei filmati ripresi da un'auto di passaggio si vede l'aereo che sta già perdendo quota quando urta i cavi dell'alta tensione a bordo strada facendo scattare una serie di scintille prima di capovolgersi e andare giù in picchiata nel parcheggio oltre la strada. Le scintille sono proseguite anche dopo lo schianto a causa della rottura dei cavi spingendo diversi automobilisti a fermarsi. Secondo le autorità locali, alcuni passanti hanno aiutato a sollevare l'aereo a mano per far uscire il pilota dai rottami prima dell'arrivo dei soccorsi dei vigili del fuoco.

"I fili stavano cadendo. Si vedevano le scintille, le persone urlavano e siamo scesi dalle auto" hanno raccontato alcuni testimoni ai media locali. I pompieri e le autorità hanno dovuto staccare la corrente in tutta la zona per diverse ore per riuscire a ripristinare la sicurezza dell'area interessata dall'incidente. Un portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles ha dichiarato che il pilota, un uomo di 72 anni, era già stato estratto dall'aereo al loro arrivo e che è stato trasportato d'urgenza in ospedale con diverse ferite dove rimane ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'Ente per l'aviazione statunitense, la Federal Aviation Administration, ha dichiarato di aver avviato un'indagine sull'incidente e ha identificato il velivolo come un Cessna 172 S Skyhawk SP. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo velivolo era stato preso a noleggio ed era Decollato dal vicino aeroporto poco prima delle 11:00 rimanendo in volo per meno di 10 minuti prima di invertire la rotta e tornare verso lo scalo. Qualcosa però è andato storto, come si vede dalle immagini, l'aereo ha perso quota toccando con il carrello i fili dell'alta tensione spezzandoli e capovolgendosi poco oltre.