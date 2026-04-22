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Iran, la guerra in diretta: saltano colloqui in Pakistan, Trump estende la tregua. Teheran: “Non ci fidiamo degli USA”

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l’attacco di Israele e USA: tregua ancora fragile dopo il fallimento dei negoziati. Donald Trump ha esteso il cessate il fuoco “finché le discussioni non saranno concluse”, mantenendo però il blocco navale ad Hormuz. Teheran però parla di “stratagemma” per un attacco, mentre cresce la tensione nel Golfo.

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22 Aprile 2026 07:04
Ultimo agg. 07:32
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Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 22 aprile in tempo reale. Dopo il fallimento del secondo round di negoziati, saltato prima ancora di iniziare, il confronto resta sospeso su una tregua fragile.

Donald Trump ha deciso di prorogare il cessate il fuoco “finché le discussioni non saranno concluse”, ma ha ribadito che il blocco navale resterà attivo. Teheran respinge le condizioni americane e accusa Washington di aver agito unilateralmente, mentre Mohammad Bagher Ghalibaf parla di uno “stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa”. Trump, su Truth, sostiene invece che l’Iran voglia tenere aperto lo Stretto di Hormuz per non perdere “500 milioni di dollari al giorno” e accusa Teheran di voler solo “salvare la faccia”.

Sul campo cresce la tensione: i media Usa segnalano scorte militari in calo, mentre i pasdaran minacciano le raffinerie nel Golfo. Intanto Washington ha preso il controllo di quattro petroliere iraniane, scortandone due nel Mar Arabico.

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Guerra tra Iran, Usa e Israele
07:30

Washington Post: "Forze usa sequestrano quattro petroliere iraniane nel Mar Arabico"

Le forze americane avrebbero preso il controllo di quattro petroliere iraniane. Lo riporta il Washington Post, citando fonti militari e satellitari. Secondo il giornale, cacciatorpediniere della marina USA stanno scortando le petroliere Sevin e Dorena, partite dal porto di Chabahar prima dell’entrata in vigore del blocco navale. Un funzionario americano ha rifiutato di indicare la destinazione delle navi. Nelle ultime ore si parla anche di una quarta petroliera fermata nel Mar Arabico, mentre l’imbarcazione 5th DERYA risulta bloccata in India, impossibilitata a scaricare il greggio.

A cura di Biagio Chiariello
07:22

Pasdaran: "Se Paesi del Golfo aiuteranno Usa dovranno addio al petrolio in Medio Oriente"

I Guardiani della Rivoluzione iraniani aggiornano la lista degli obiettivi in caso di ripresa del conflitto: non più basi militari americane, ma infrastrutture energetiche nel Golfo Persico. L’annuncio arriva dal generale Seyyed Majid Mousavi, comandante della forza aerospaziale, in un messaggio diffuso dall’agenzia Fars News Agency. “Se i paesi a sud permetteranno ai nemici di usare il loro territorio per attaccare l’Iran, dovranno dire addio alla produzione petrolifera in Medio Oriente”, ha avvertito. Mousavi ha aggiunto che il sostegno di alcuni Stati del Golfo potrebbe mettere a rischio la loro “linfa vitale economica”.

A cura di Biagio Chiariello
07:16

Trump: "Con Hormuz aperto, ci sarà accordo solo se facciamo saltare in aria l'Iran" 

"L'Iran non vuole che lo Stretto di Hormuz venga chiuso, lo vuole aperto per poter guadagnare 500 milioni di dollari al giorno (che è, quindi, la cifra che perde se viene chiuso!). Dicono di volerlo chiudere solo perché io l'ho completamente BLOCCATO (CHIUSO!), quindi vogliono semplicemente salvare la faccia", lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth durante la notte, riconfermando il blocco navale imposto. "Quattro giorni fa alcune persone mi hanno avvicinato dicendo: “Signore, l'Iran vuole riaprire lo Stretto, immediatamente”. Ma se lo facessimo, non ci sarebbe mai un accordo con l'Iran, a meno che non facessimo saltare in aria il resto del loro Paese, compresi i loro leader".

A cura di Biagio Chiariello
07:12

Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 22 aprile

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Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: resta alta la tensione dopo il fallimento dei negoziati e una tregua sempre più incerta. Donald Trump ha annunciato la proroga del cessate il fuoco “finché le discussioni non saranno concluse”, senza però rimuovere il blocco navale. Una scelta che non convince Teheran: la tv di Stato conferma che i negoziatori iraniani non andranno a Islamabad, accusando Washington di insistere sulle presunte violazioni e di non aver rispettato nemmeno la tregua temporanea di 14 giorni. “L’Iran continuerà a non partecipare”, viene ribadito. Intanto sul terreno cresce la pressione militare e diplomatica.

A cura di Biagio Chiariello
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