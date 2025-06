video suggerito

Non si presenta agli esami di maturità: professore trovato morto in casa a Pesaro Un professore dell’Istituto “Santa Marta” di Pesaro è stato trovato morto in casa dopo la sua inspiegabile assenza agli esami di maturità. Si ipotizza un malore. Indagini in corso per chiarire le cause. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avrebbe dovuto recarsi come agli esami di maturità all’Istituto Alberghiero “Santa Marta” di Pesaro, ma di lui nessuna traccia. L’assenza improvvisa e inspiegabile di un docente ha fatto scattare l’allarme tra i colleghi, che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno avvertito le forze dell'ordine, che l'hanno trovato senza vita nella sua abitazione.

La tragica scoperta è avvenuta questa mattina, quando la polizia si è recata presso la casa dell’uomo, situata nella zona mare di Pesaro, in via Picciola. Gli agenti, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo dell'insegnante, disteso sul letto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118: l’uomo era già deceduto.

Originario di Pescara ma residente da tempo a Pesaro, come riporta il Resto del Carlino il docente era molto conosciuto e stimato all’interno dell’istituto. Secondo una prima ipotesi, il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali, probabilmente legate a problemi cardiaci. Sul posto sono tuttavia intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica per i rilievi di rito.

Al momento non si escludono ulteriori accertamenti, compreso un riscontro diagnostico, per fare piena luce sulle cause della morte. Grande lo sgomento tra i colleghi e gli studenti dell’Istituto “Santa Marta”, che questa mattina hanno appreso la notizia con profonda commozione.