Seconda prova alla Maturità 2025 per lo scientifico: traccia di matematica con problemi e quesiti Studio di una funzione, citazioni di Cartesio e Cicerone tra le tracce della seconda prova alla Maturità 2025 al liceo Scientifico dove come materia caratterizzante c'è la matematica: problemi, quesiti e commento in aggiornamento.

A cura di Ida Artiaco

Studio di funzione, due problemi con citazioni di Cartesio e Platone e all’interno dei quesiti un’opera di Boccioni e un brano di Cicerone che fa doppietta con la versione di latino. È quanto è uscito nella traccia della seconda prova scritta d'indirizzo alla Maturità 2025, in programma oggi, giovedì 19 giugno, al Liceo Scientifico, dove la materia caratterizzante è la matematica. Gli studenti hanno disposizione 6 ore di tempo, a partire dalle 08.30, per risolvere uno dei due problemi e quattro degli otto quesiti proposti dal MIM. Si ricordi che la seconda prova scritta vale 20 punti, così come la prima e il colloquio orale. Il punteggio ottenuto si andrà a sommare ai crediti maturati nel triennio per ottenere il voto finale.

Traccia e quesiti del problema di matematica per la seconda prova allo scientifico

La traccia di Matematica per il Liceo Scientifico è incentrata su due problemi che iniziano entrambi con una citazione. Il primo parte dalla frase di Cartesio: “La ragione non è nulla senza l’immaginazione”. Il secondo parte da una frase attribuita a Platone: “La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l’infinito”. Segue il classico studio di funzione.

Per quanto riguarda i quesiti, ci sono altre citazioni umanistiche, tra cui una tratta da un'opera futurista del Boccioni riportata anche sulla moneta dei 20 centesimi.

L'altra è di Cicerone – uscito anche alla versione di latino al classico – e fa riferimento alle predizioni degli indovini (e quindi al calcolo probabilistico), tratta dall'opera "De divinatione".

Infine una chiusura con una citazione del matematico David Hilbert che non richiede alcun tipo di esercizio, una sorta di firma e manifesto programmatico della traccia: "La matematica non conosce razze o confini geografici; per la matematica, il mondo culturale è una singola nazione".

In aggiornamento.