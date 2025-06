Maturità 2025, la seconda prova in diretta: tracce di latino al classico e matematica allo scientifico per l’esame di Stato

In diretta la seconda prova alla Maturità 2025 con l’arrivo delle tracce per le materie di indirizzo: la traduzione della versione di latino al liceo classico e la soluzione del problema di matematica allo scientifico. Alle ore 8:30 di oggi, giovedì 19 giugno 2025, al via il secondo scritto dell’esame di Stato, che vale 20 punti sul voto finale.

Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola, l’obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, Economia aziendale per Amministrazione, Finanza e Marketing.

Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studio, tranne che per i licei musicali e coreutici dove la seconda prova si tiene in tre giorni.

6 minuti fa 07:49 Quanti punti vale la seconda prova scritta alla Maturità 2025 I punti complessivi che si possono ottenere alla seconda prova sono 20, come per la prima prova e il colloquio, che complessivamente, quindi, varranno 60 punti. Gli altri 40, per arrivare a 100, saranno attribuiti attraverso il credito scolastico maturato nel corso del triennio. Il voto della seconda prova sarà reso noto qualche giorno dopo la fine degli scritti. A cura di Ida Artiaco 9 minuti fa 07:47 Quali tracce sono uscite alla prima prova d'italiano della Maturità Tra gli autori nei temi di italiano proposti ieri ci sono stati Pier Paolo Pasolini con una poesia tratta da Appendice 1 de "I Diari" e Tomasi di Lampedusa con un testo in prosa tratto da "Il Gattopardo" per l'analisi del testo per la tipologia A. Per il testo argomentativo di tipologia B sono stati scelti Piers Brendon con un testo tratto da "Gli Anni Trenta", Riccardo Maccioni con un testo da "Riassunto e riflessioni sulla parola ‘Rispetto'" e Telmo Pievani con "Un quarto d'era". Infine, nelle due tracce di tipologia C "I Giovani, la mia speranza" un messaggio del giudice Paolo Borsellino e un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli su "L'indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa". Ora tocca alla seconda prova, l'appuntamento è tra meno di un'ora. A cura di Ida Artiaco 18 minuti fa 07:38 Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing Per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing, la seconda prova consiste in una delle seguenti tipologie: analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio, analisi di casi aziendali e simulazioni aziendali. Sarà divisa in due parti: una della svolgere nella sua interezza e un'altra in cui si risponderà a dei quesiti. A cura di Ida Artiaco 23 minuti fa 07:32 Lingua e cultura straniera 1 al liceo linguistico La seconda prova scritta al liceo linguistico è suddivisa in due parti e riguarda la Lingua e Cultura Straniera 1. La prima parte della traccia sarà dedicata alla comprensione di due testi scritti con 15 domande alle quali rispondere. I testi saranno uno letterario e l'altro no ed entrambi saranno di circa 1000 parole. La seconda parte prevedere la produzione di due testi – uno argomentativo e l'altro narrativo o descrittivo – di circa 300 parole. La prova durerà massimo 6 ore. A cura di Ida Artiaco 36 minuti fa 07:19 Il problema di matematica allo scientifico Oggi a partire dalle 08:30 gli studenti del liceo scientifico dovranno vedersela con la matematica, uscita come materia della seconda prova scritta della Maturità 2025. La traccia sarà composta come sempre da due problemi e otto quesiti (i maturandi dovranno scegliere un problema da risolvere e 4 quesiti a cui rispondere), da concludere al massimo in sei ore. Si potrà usare la calcolatrice non programmabile. A cura di Ida Artiaco 44 minuti fa 07:12 La versione di latino al classico Gli studenti del liceo classico dovranno confrontarsi per la seconda prova della Maturità 2025 con la versione di latino. Non solo dovranno tradurre il testo (scelto sempre dal MIM) ma dovranno rispondere anche alle domande di comprensione del testo. Avranno a disposizione 6 ore di tempo e potranno utilizzare il vocabolario per la traduzione. A cura di Ida Artiaco 52 minuti fa 07:03 Le materie per la seconda prova alla Maturità 2025 Le materie sorteggiate lo scorso gennaio per la seconda prova di quest'anno sono il latino per il liceo classico e matematica per il liceo scientifico, oltre a economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico. E ancora Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. L'elenco completo, comprensivo delle materie scelte per i licei, gli istituti tecnici e professionali, si trova all'interno dell'apposito motore di ricerca sul sito del MIM. La lista comprende anche quelle affidate ai commissari esterni. A cura di Ida Artiaco 53 minuti fa 07:02 Maturità 2025, oggi la seconda prova: le tracce in diretta Archiviata la prima scritta d'italiano, oggi, giovedì 19 giugno gli oltre 500mila maturandi saranno impegnati con la seconda prova scritto d'indirizzo. A partire dalle 08:30 gli studenti del liceo classico saranno alle prese con la traduzione della versione di latino, quelli dello scientifico con la risoluzione dei problemi di matematica e così via, con materie diversa a seconda di quelle caratterizzanti il proprio percorso di studio. Attesa per conoscere quali saranno le tracce scelte dal MIM. A cura di Ida Artiaco