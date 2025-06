Maturità 2025, ChatGPT ha risposto ai quesiti di matematica: le soluzioni alla seconda prova

video suggerito

Da quando ChatGPT abbiamo è entrato a far parte delle nostre vite, noi di Fanpage.it abbiamo deciso di metterlo alla prova a ogni buona occasione. Lo abbiamo fatto con Sanremo, gli Europei e perfino la finale di Amici. Ora che è iniziata la Maturità 2025 stiamo testando le sue qualità da studente. Ieri, abbiamo chiesto al chatbot di OpenAI di risolvere tutte le sette tracce della prima prova. Qui trovate tutte le risposte.

xhatgpt Oggi, 19 giugno, gli studenti devono misurarsi con la seconda prova, quella di indirizzo. Per i licei scientifici quest'anno è ancora matematica, come accaduto nel 2024 e nel 2023. Gli anni passati abbiamo dato la traccia a ChatGPT, chiedendogli di risolvere gli esercizi, ma il chatbot ha dimostrato di avere ancora qualche problema con numeri e funzioni.

Ci abbiamo riprovato anche quest'anno, facendo un test: abbiamo chiesto al chatbot di svolgere alcuni esercizi e ne abbiamo verificato i risultati con un ingegnere: solo per alcuni quesiti i risultati erano corretti.

La seconda prova della Maturità al liceo scientifico

Dalle indiscrezioni di queste prime ore del secondo giorno di Maturità, sappiamo che gli studenti di tutti licei scientifici italiani sono alle prove con uno studio di funzione e 8 quesiti a cui rispondere che tirano in ballo Cartesio, con una sua citazione “La ragione non è nulla senza l’immaginazione”, una frase attribuita a Platone “La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l’infinito”, un riferimento a Umberto Boccioni (la sua opera "Forme uniche della continuità nello spazio", raffigurata sulla moneta da 20 centesimi). E c'è perfino un riferimento a Cicerone, autore della versione che invece è uscita nella seconda prova per il liceo classico.

I quesiti svolti da ChatGPT

Problema 2

Abbiamo potuto verificare soltanto i primi due punti del problema 2, ma dai nostri controlli sembra che le risposte siano solo parzialmente corrette: alcune soluzioni sono sbagliate, altre rispondono solo a parte delle domande, in altri casi ancora ChatGPT ha dato una soluzione senza verificarla.

Quesito 1

Dalle nostre verifiche questo esercizio potrebbe non essere corretto: "ChatGPT utilizza le coordinate di un triangolo rettangolo ma nel quesito non è specificato che lo sia. Di conseguenza la soluzione non è corretta per il quesito specifico dato".

Quesito 2

Anche in questo caso la soluzione coincide con quella che ha ottenuto la nostra fonte: l'esercizio è corretto.

Quesito 3

Il quesito 3 è dedicato allo studio di funzione. Si tratta dell'esercizio che contiene il riferimento all'opera di Boccioni.

Lo studio della funzione richiesto nel quesito 3 risulta corretto.

Quesito 8

Per il quesito 8 la domanda era la seguente:

Quanti sono gli anagrammi, anche senza significato, della parola “STUDIARE”? In quanti di tali anagrammi si può leggere consecutivamente la parola “ARTE”, come ad esempio in “SUARTEDI”? Quanti sono gli anagrammi, anche senza significato, della parola “VACANZA”?

Qui invece i nostri calcoli non coincidono con quelli del chatbot: "Le lettere di “studiare” escluso “arte” sono 4 quindi il calcolo giusto sarebbe 4! * 5 (che sono le posizioni possibili del blocco “arte”) o, equivalentemente, 5! =120", ci spiega la nostra fonte.