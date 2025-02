video suggerito

ChatGPT svela il podio della classifica di Sanremo 2025: l’analisi dell’IA dei testi di tutte le canzoni Abbiamo chiesto a ChatGPT di analizzare tutti i testi delle canzoni che verranno presentate sul palco del Festival di Sanremo. L’intelligenza artificiale ha analizzato le probabilità di vittoria di ogni canzone e ha previsto chi vincerà la prossima edizione. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’intelligenza artificiale ha previsto la classifica finale del Festival di Sanremo 2025. O meglio, l’ha confermata. Nella sua prima previsione aveva definito una classifica partendo dai giudizi dei giornalisti che hanno avuto accesso al primo ascolto delle canzoni. Ora ChatGPT ha potuto fare un’analisi più approfondita dei contenuti dei testi delle canzoni, visto che sono stati resi pubblici.

Certo, non è possibile immaginare come sarà una canzone semplicemente guardando un testo. Però in questo caso si è verificata una coincidenza curiosa. Sia nella prima classifica fatta da ChatGPT sui giudizi dei giornalisti che in quella dei testi al primo posto del podio c’è sempre lo stesso cantante. Anche la foto di questo articolo è stata generata dall'intelligenza artificiale: ci ha pensato Grok.

Come abbiamo analizzato i testi delle canzoni cantante al Festival di Sanremo

Il processo che abbiamo seguito per giudicare e classificare i testi del Festival di Sanremo è stato lineare. Abbiamo preso tutti i testi delle canzoni e li abbiamo dati in pasto a ChatGPT. Nello specifico a ChatGPT 4o. A questo punto abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di attribuire un punteggio da 1 a 100 indicando le probabilità di vittoria di ogni testo.

Leggi anche Fedez con un nuovo tatuaggio prima di Sanremo: cosa significa la scritta in latino dietro al collo

ChatGPT è stata parecchio generosa. I punteggi più bassi partono comunque da 76. Quattro testi superano la soglia del 90, candidandosi così per vincere il premio Sergio Bardotti, dedicato al miglior testo. La scorsa edizione è stata vinta da Mariposa, di Fiorella Mannoia.

La classifica dei testi del Festival di Sanremo: il vincitore

Quando sarai piccola – Simone Cristicchi: 96

– Simone Cristicchi: 96 Mille vote ancora – Rocco Hunt: 94

– Rocco Hunt: 94 Tra le mani un cuore – Massimo Ranieri: 93

– Massimo Ranieri: 93 Il ritmo delle cose – Rkomi: 91

– Rkomi: 91 Grazie ma no grazie – Willie Peyote: 90

– Willie Peyote: 90 Volevo essere un duro – Lucio Corsi: 90

– Lucio Corsi: 90 Eco – Joan Thiele: 89

– Joan Thiele: 89 Fango in Paradiso – Francesca Michielin: 88

– Francesca Michielin: 88 La cura per me – Giorgia: 86

– Giorgia: 86 Anema e core – Serena Brancale: 86

– Serena Brancale: 86 Dimenticarsi alle 7 – Elodie: 80

– Elodie: 80 Balorda nostalgia – Olly: 80

– Olly: 80 Lentamente – Irama: 79

– Irama: 79 Non ti dimentico – Modà: 78

– Modà: 78 La mia parola – Shablo: 77

– Shablo: 77 Tu con chi fai l’amore – The Kolors: 76

– The Kolors: 76 Pelle diamante – Marcella Bella: 75

– Marcella Bella: 75 Damme ‘na mano – Tony Effe: 74

– Tony Effe: 74 Incoscienti giovani – Achille Lauro: 72

– Achille Lauro: 72 Battito – Fedez: 72

– Fedez: 72 Cuoricini – Coma_Cose: 72

– Coma_Cose: 72 L’albero delle noci – Brunori Sas: 80

– Brunori Sas: 80 Febbre – Clara: 80

– Clara: 80 Lentamente – Irama: 79

– Irama: 79 Se t’innamori muori – Noemi: 83

– Noemi: 83 Amarcord – Sarah Toscano: 82

– Sarah Toscano: 82 Viva la vita – Francesco Gabbani: 81

– Francesco Gabbani: 81 La tana del granchio – Bresh: 78

– Bresh: 78 Chiamo io, chiami tu – Gaia: 76