Svelata la nuova versione di ChatGPT: si chiama ChatGPT-4o e vuole parlare come un umano

A cura di Valerio Berra

Da quando l’intelligenza artificiale è arrivata sul mercato dei chatbot, l’obiettivo è sempre stato quello. Un assistente in grado di rispondere in modo veloce e completo a qualsiasi domanda. Utile sia per le domande di tutti i giorni che per i problemi più complessi. Capace di spiegarti come cucinare un ottimo pollo al curry ma anche come programmare il codice necessario ad aprire un sito.

ChatGPT nell’autunno del 2022 si è avvicinato moltissimo a questo obiettivo, con delle barriere evidenti. Non era allacciato a internet e quindi non poteva rispondere a nulla che fosse collegato con l’attualità e non aveva una versione vocale, funzionava solo con uno scambio tra testi. Con l’ultimo aggiornamento di ChatGPT però le cose per l'intelligenza artificiale potrebbero cambiare.

Come funziona ChatGPT-4o

La sera di lunedì 13 maggio OpenAI, la società madre di ChatGPT ha presentato ChatGPT-4o. Certo, dalle anticipazioni ci si aspettava ben altro. Prima che Sam Altman smorzasse gli entusiasmi, si pensava che OpenAi avesse sfruttato l’appuntamento del 13 maggio per presentare il suo primo motore di ricerca basato proprio sull’intelligenza artificiale.

Di ChatGPT-4o ha fatto impressione una cosa. Nel video di presentazione ci sono gli ingegneri di OpenAI attorno a un tavolo. Tutti parlano con ChatGPT, direttamente dall’app sul loro smartphone. Usano le funzioni vocali, da tempo infatti il chatbot di OpenAi ha inserito una serie di voci che possono trasformare in discorsi i comandi dell’intelligenza artificiale.

Questa volta però la voce non è uguale a tutte quelle che di solito vengono attribuite all’intelligenza artificiale. C’è intonazione, le parole sono fluide e modulate, sembra di parlare con qualcuno ma è tutto dettato da codice informatico. ChatGPT si sorprende, scambia qualche battuta risponde come se fosse seduta al tavolo con gli altri.

Il richiamo con il film Her

Il riferimento, esplicitato, è al film Her. Questa pellicola è stata girata nel 2013 da Spike Jonze e ha come protagonista Joaquin Phoenix. È un film molto ripreso quando si parla di intelligenza artificiale perché racconta un mondo poco oltre il nostro presente in cui gli assistenti vocali in grado di sviluppare forme di coscienza.

La voce dell’assistente virtuale di Joaquin Phoenix è interpretata da Scarlett Johansson, interpretata in Italia da Micaela Ramazzotti. Durante il film il protagonista si innamora della sua assistente virtuale. Non facciamo spoiler per il finale, anticipiamo solo che non finisce con e “vissero felici e contenti”.

