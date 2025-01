video suggerito

L’intelligenza artificiale ha previsto il vincitore di Sanremo 2025: la classifica completa di ChatGPT Abbiamo chiesto a ChatGPT di prevedere la classifica della prossima edizione del Festival di Sanremo. L’intelligenza artificiale ha analizzato le recensioni pubblicate dai giornalisti che hanno potuto ascoltare le canzoni in anteprima e ha creato la previsione del podio. Vi sveliamo subito gli ultimi tre: Emis Killa, Clara e Sarah Toscano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Abbiamo chiesto a ChatGPT di formulare una prima classifica dei cantanti chiamarti che saliranno sul palc Festival di Sanremo 2025. Al momento conosciamo diversi dettagli dell’evento. Sappiamo che verrà condotto da Carlo Conti, dopo tanti anni di Amadeus. Sappiamo che ci saranno 30 cantanti in gara. Sappiamo uno dei super ospiti sarà Jovanotti, che ci sarà Damiamo David e che le regole del Fantasanremo sono cambiate.

Quello che non sappiamo sono le canzoni. I cantanti hanno presentato giusto il titolo ma testi e melodia non sono ancora stati diffusi, o quasi. Il 20 gennaio un ristretto gruppo di giornalisti che si occupano di musica hanno avuto accesso al pre ascolto in esclusiva delle canzoni che arriveranno sul palco dell’Ariston. Fra questi c’era anche Fanpage, vi lasciamo tutte le recensioni del nostro Francesco Raiola.

È da qui che abbiamo preso tutte le informazioni date in pasto a ChatGPT per scegliere il podio finale. Quello che ha fatto l’intelligenza artificiale non è stato semplicemente la media dei voti ma ha analizzato i giudizi per capire quale canzone potesse soddisfare meglio le caratteristiche che di solito servono per vincere Sanremo.

La classifica dei cantanti di Sanremo 2025 con ChatGPT

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola | 9.5

| 9.5 Giorgia – La cura per me | 9

| 9 Brunori Sas – L’albero delle noci | 9

| 9 Massimo Ranieri – Tra le mani un cuorev | 8.5

| 8.5 Francesca Michielin – Fango in paradiso | 8.5

| 8.5 Lucio Corsi – Volevo essere un duro | 8.5

| 8.5 Willie Peyote – Grazie ma no grazie | 8.5

| 8.5 Achille Lauro – Incoscienti giovani | 8.5

| 8.5 Noemi – Se t'innamori muori | 8.5

| 8.5 Francesco Gabbani – Viva la vita | 8

| 8 Rocco Hunt – Mille vote ancora | 8

| 8 Elodie – Dimenticarsi alle 7 | 8

| 8 Joan Thiele – Eco | 8

| 8 Shablo – La mia parola. Voto 7 e mezzo | 8

| 8 Gaia – Chiamo io chiami tu | 7.5

| 7.5 Rose Villain – Fuorilegge | 7.5

| 7.5 The Kolors – Tu con chi fai l'amore | 7.5

| 7.5 Coma_Cose – Cuoricini | 7.5

| 7.5 Olly – Balorda nostalgia | 7.5

| 7.5 Serena Brancale – Anema e core | 7.5

| 7.5 Rkomi – Il ritmo delle cose | 7

Tony Effe – Damme ‘na mano | 7

| 7 Irama – Lentamente | 7

| 7 Bresh – La tana del granchio | 7

| 7 Marcella Bella – Pelle diamante | 7

| 7 Fedez – Battito | 7

| 7 Modà – Non ti dimentico | 7

| 7 Sarah Toscano – Amarcord | 6.5

| 6.5 Clara – Febbre | 6.5

| 6.5 Emis Killa – Demoni | 6.5

Quali dati abbiamo usato per la classifica

Il modello di ChatGPT utilizzato per creare la classifica è ChatGPT-4o, una delle ultime versioni in commercio di ChatGPT, il csatbot delle meraviglie creato da OpenAI. Per le recensioni invece abbiamo immesso quelle di Fanpage, Corriere della Sera e Sky TG24. Esercizio inutile? Insomma. L’anno scorso, con lo stupore di Madame, con questo metodo avevamo previsto la vittoria di Angelina Mango.