Jovanotti super ospite della prima serata di Sanremo 25, l’annuncio di Carlo Conti al TG1 Durante il TG1 del 19 gennaio, Carlo Conti ha annunciato che Jovanotti sarà super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2025, che si terrà martedì 11 febbraio in diretta dal Teatro Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Continuano gli annunci di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio. Durante il Tg1 delle 20 di domenica 19 gennaio, il conduttore e direttore artistico ha svelato il nome del primo super ospite di questa edizione: Jovanotti. ll cantante si esibirà durante la prima serata di martedì 11 febbraio. Solo qualche giorno fa, Conti aveva annunciato tutti gli altri nomi che lo accompagneranno sera dopo sera, da Bianca Balti a Cristiano Malgioglio passando per Geppi Cucciari e Katia Follesa, fino ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Jovanotti super ospite della prima serata di Sanremo 2025

In collegamento con il TG1 delle 20, Carlo Conti ha svelato il nome del primo super ospite di questa edizione del Festival di Sanremo 2025. Durante la prima serata, martedì 11 febbraio. ci sarà l'esibizione di Lorenzo Jovanotti. "Il primo super ospite al Festival di Sanremo, martedì 11 febbraio, sarà Jovanotti", ha detto il conduttore in collegamento. Poi il collegamento è passato direttamente al cantante, che ha scherzato: "Ho appreso da poco che sarò al Festival di Castrocaro. Ah, Sanremo? Mi inviti al Festival di Sanremo? Allora sarò ospite di Sanremo, grazie dell'invito, sarà fantastico. Ci vediamo lì".

Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2025: tutti i nomi

Solo qualche giorno fa, dopo settimane di rumors, Carlo Conti aveva ufficializzato i nomi dei co-conduttori che l0 affiancheranno serata dopo serata sul palco dell'Ariston. A proposito del debutto di questa edizione, previsto per martedì 11 febbraio, aveva detto: "Condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici". Tra i nomi quelli di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, poi non confermati. Mercoledì 12 febbraio al suo fianco ci saranno invece Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, mentre giovedì 12 febbraio sarà una serata al femminile con Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lamborghini. Venerdì 13 spazio a Mahmood e Geppi Cucciari, mentre per la finale il conduttore sarà supportato da Alesssandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.