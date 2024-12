video suggerito

Sanremo 2025, i cantanti svelano i titoli delle canzoni in gara al Festival con Carlo Conti Nel corso della serata Sarà Sanremo, in onda su Rai1, Carlo Conti svela i titoli dei brani che i Big porteranno in gara a Sanremo 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Andrea Parrella

È giunto il giorno di Sarà Sanremo, l'ultimo atto di Sanremo Giovani che andrà in onda su Rai1 il 18 dicembre, a partire dalle 21.30. Una serata che segna l'epilogo di un percorso iniziato più di un mese fa con il talent condotto ogni martedì sera in seconda serata da Alessandro Cattelan, che attraverso varie scremature ha portato alla rosa di artisti che si giocheranno l'approdo a Sanremo del prossimo febbraio, nella competizione delle Nuove Proposte. Nel corso della serata il conduttore Carlo Conti darà anche spazio ai 30 artisti Big in gara, che annunceranno per la prima volta il titolo degli inediti coi quali gareggeranno al festival di Sanremo 2025.

Tutti i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2025

Saranno 30 in tutto gli artisti chiamati da Carlo Conti sul palco allestito al Casinò di Sanremo, che sveleranno i titoli delle canzoni in gara. Dalle parole di Carlo Conti è emerso che gli artisti in gara potrebbero essere a sorpresa 31, con l'aggiunta di un altro concorrente proprio nel corso della serata di Sarà Sanremo, ma non è chiaro se si tratti di una notizia certa o di una boutade del conduttore. Qui a seguire troverete i titoli delle canzoni in gara affiancate ai nomi degli artisti:

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani – Viva la vita

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori SAS – L'albero delle noci

Irama

Clara – Febbre

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Gli artisti in gara per Sanremo Giovani

Nel corso della serata si esibiranno gli artisti che provano a conquistare i posti tra le Nuove Proposte per Sanremo 2025. Sono otto in tutto, di cui sei provenienti da Sanremo Giovani e due da Area Sanremo. Solo quattro i posti disponibili per il Festival di Sanremo 2025, ecco chi sono gli artisti in gara:

Angelica Bove con La nostra malinconia

Alex Wyse con Rockstar

Mew con Oh my God

Selmi con Forse per sempre

Settembre con Vertebre

Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei per fare l’amore

Etra con Lo spazio tra le dita

Maria Tomba con Goodbye (Voglio Good vibes)