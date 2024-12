video suggerito

Settembre, Alex Wyse, Vale LP e Lil Jolie e Maria Tomba sono i vincitori di Sanremo Giovani Con la serata di Sarà Sanremo arrivano i nomi dei quattro artisti che parteciperanno a Sanremo 2025 tra le nuove proposte. Ecco chi sono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Settembre, Alex Wyse, Vale LP e Lil Jolie e Maria Tomba sono i vincitori di Sarà Sanremo, la serata che ha determinato i nomi degli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025 nella sezione Giovani. Si tratta di una competizione a parte rispetto a quella dei Big, che vedrà gli artisti gareggiare tra loro sul palco dell'Ariston. A prendere parte alla serata in tutto otto artisti, sei provenienti dal talent Sanremo Giovani e due da Area Sanremo. A condurre la serata Alessandro Cattelan, con Carlo Conti che invece ha annunciato i titoli delle canzoni dei Big in gara. Con loro la giuria di Sanremo Giovani, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi ha vinto la puntata finale di Sarà Sanremo

Otto inizialmente gli artisti in gara, che si sono scontrati divisi in quattro sfide. La prima ha visto Mew affrontare Lil Jolie Vale LP, con queste ultime che hanno avuto la meglio con la loro Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore. Seconda sfida tra Alex Wyse e Selmi, con il primo che ha vinto cantando Rockstar. Poi è stata la volta della sfida tra Settembre e Angelica Bove, a prevalere è stato l'artista campano con la sua Vertebre. Infine il confronto tra i due volti di Area Sanremo, con Maria Tomba che ha prevalso su Etra con Goodbye (voglio good vibes).

I titoli delle canzoni di Sanremo 2025

Nel corso della serata c'è stato anche ampio spazio per i titoli delle canzoni dei 30 artisti in gara a Sanremo 2025. A presentarli Carlo Conti, con il passaggio di testimone definitivo tra lui e Alessandro Cattelan che ha presentato le serate di Sanremo Giovani nelle ultime settimane. Molto attesi tra i Big Tony Effe, reduce dalle polemiche per la sua esclusione dal capodanno di Roma, così come Fedez e i nomi di punta di questa edizione come Achille Lauro, Rose Villain, Serena Brancale e tanti altri.