L’intelligenza artificiale svela chi sarà il vincitore di Sanremo 2024: la classifica completa Secondo le prime impressioni di ChatGPT il prossimo Festival di Sanremo avrà un podio molto affollato. L’intelligenza artificiale ha le idee più chiare sugli ultimi classificati: il punteggio più basso è stato attribuito a Renga e Nek. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’intelligenza artificiale di ChatGPT è abbastanza noiosa. Non esprime giudizi netti, non è molto spiritosa, fa delle previsioni che definire “prudenti” è riduttivo. Quando le abbiamo chiesto chi vincerà la prossima edizione del Festival di Sanremo la risposta è stata drastica: “Non sono in grado di fornire previsioni sui vincitori futuri di eventi come il Festival di Sanremo. Ti consiglio di seguire notizie aggiornate e fonti ufficiali per conoscere il vincitore dell'edizione del 2024”. Che barba.

Da questo magro risultato abbiamo provato a forzare un po’ la mano cercando di fare un giro un po’ più largo. Abbiamo chiesto a ChatGPT di fare una previsione sul vincitore del Festival di Sanremo partendo da una serie di dati: le recensioni arrivate fino a questo momento sulle canzoni che verranno presentate sul palco dell'Ariston. Queste pagelle sono arrivate dalla stampa: il 15 gennaio le testate italiane hanno pubblicato le impressioni del primo ascolto.

Il risultato ve lo lasciamo qui sotto. In fondo alla classifica spiegheremo nel dettaglio anche il metodo che abbiamo usato per calcolarlo. Solo una specifica. Mentre il primo posto è solido, il secondo posto ha tre nomi a paramerito: Geolier, The Kolors e Big Mama hanno conquistato tutti lo stesso punteggio. Il numero che trovate accanto a ogni artista è il punteggio totalizzato su una scala di probabilità normalizzata da 1 a 10.

La classifica dei cantanti di Sanremo con ChatGPT

Angelina Mango – La noia | 8,6

– La noia | 8,6 Geolier – I p' me, tu p' te | 8,5

– I p' me, tu p' te | 8,5 The Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5

– Un ragazzo una ragazza | 8,5 Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5

– La rabbia non ti basta | 8,5 Mahmood – Tuta gold | 8,3

– Tuta gold | 8,3 Loredana Bertè – Pazza | 8,1

– Pazza | 8,1 Ghali – Casa Mia | 8,1

– Casa Mia | 8,1 Annalisa – Sinceramente | 8,1

– Sinceramente | 8,1 Diodato – Ti muovi | 7,8

– Ti muovi | 7,8 Negramaro – Ricominciamo tutto | 7,6

– Ricominciamo tutto | 7,6 Irama – Tu no | 7,6

– Tu no | 7,6 Fiorella Mannoia – Mariposa | 7,5

– Mariposa | 7,5 Mr, Rain – Due altalene | 7,5

– Due altalene | 7,5 BNKR44 – Governo punk | 7,5

– Governo punk | 7,5 Emma – Apnea | 7,3

– Apnea | 7,3 Alfa – Vai | 7,1

– Vai | 7,1 Rose Villain – Click boom | 7,1

– Click boom | 7,1 Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita | 7

– Ma non tutta la vita | 7 Dargen D'Amico – Onda alta | 6,8

– Onda alta | 6,8 La Sad – Autodistruttivo | 6,8

– Autodistruttivo | 6,8 Alessandra Amoroso – Fino a qui | 6,6

– Fino a qui | 6,6 Gazzelle – Tutto qui | 6,6

– Tutto qui | 6,6 Santi Francesi – L'Amore in bocca | 6,6

– L'Amore in bocca | 6,6 Fred De Palma – Il cielo non ci vuole | 6,5

– Il cielo non ci vuole | 6,5 Clara – Diamanti Grezzi | 6,5

– Diamanti Grezzi | 6,5 Sangiovanni – Finiscimi | 6

– Finiscimi | 6 Maninni – Spettacolare | 6

– Spettacolare | 6 Il Volo – Capolavoro | 5,5

– Capolavoro | 5,5 Il Tre – Fragili | 5,3

– Fragili | 5,3 Renga e Nek – Pazzo di te | 5,1

Come è stata creata la classifica

Il punteggio che ha permesso la creazione di questa classifica è una media realizzata dalle recensioni pubblicate fino a questo momento sulle canzoni che verranno presentate al Festival di Sanremo. ChatGPT prima ha valutato con un punteggio da 1 a 10 le probabilità di vittoria di un cantante in base a ogni singola recensione e poi ha calcolato una media partendo dai punteggi ottenuti dalle diverse recensioni. Per ogni recensione, ChatGPT ha calcolato il punteggio partendo solo dal testo, senza contare eventuali voti già assegnati.