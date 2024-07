video suggerito

Abbiamo previsto il vincitore degli europei con ChatGPT: il risultato di Spagna-Inghilterra Abbiamo chiesto a GPT-4o, il nuovo modello presentato da OpenAI, chi vincerà la competizione calcistica europea. Sulla base di valutazioni ufficiali e punteggi dei siti specializzati il chatbot ha calcolato le probabilità di vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ore 21:00, Olympiastadion di Berlino. Da una parte del campo la Spagna, dall’altra l’Inghilterra. La finale di questa edizione dei Campionati Europei di calcio non ha riservato molte sorprese, almeno secondo gli algoritmi. Le due squadre che si affronteranno in questa edizione sono due fra le più forti del torneo, sempre in alta classifica in tutte le previsioni. L’Inghilterra di Gareth Southgate cercherà di strappare il trofeo che non è riuscita a vincere contro gli Azzurri nel 2021.

Purtroppo per la nazionale italiana, le previsioni che abbiamo calcolato nelle scorse settimane con ChatGPT sono state azzeccate. Avevamo predetto la sconfitta contro la Spagna, poi avvenuta con un autogol di Calafiori. Avevamo predetto il pareggio contro la Croazia, poi centrato con un gol all’ultimo di Zaccagni. E avevamo predetto anche la sconfitta contro la Svizzera. Prima che finiscano questi Europei abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale un’ultima previsione.

Cosa abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale

Come sempre, una promessa. Anche se fino a questo punto l’intelligenza artificiale ha azzeccato molte delle previsioni non vuol dire che abbia capacità divinatorie. Le sue previsioni sono di fatto un’ottima elaborazione di dati che noi scegliamo di affidarle. Nello specifico poi, ChatGPT non è aggiornata con le ultime informazioni sulle nazionali di calcio e quindi si basa sempre su informazioni che indichiamo noi.

Leggi anche Spogliano le compagne con un'app: 15 ragazzi condannati a un anno di libertà vigilata

Certo. Non possiamo che dire di essere stati molto fortunati. Oltre ai risultati dell’Italia, le nostre previsioni fatte con l’intelligenza artificiale hanno azzeccato anche la vittoria di Angelina Mango all’ultimo Festival di Sanremo e la vittoria dello svizzero Nemo all’ultima edizione dell’Eurovision.

Cosa ha previsto l’intelligenza artificiale per la finale degli Europei

Per calcolare nel modo più preciso possibile il risultato di Inghilterra – Spagna abbiamo deciso di prendere solo i dati registrati durante Euro 2024. Le informazioni che abbiamo dato in pasto all’intelligenza artificiale sono state:

Gol Fatti

Gol Subito

Precisione nei passaggi

Possesso Palla

Tiri in Porta

Fattore XG | Gol attesi

In base a tutti questi dati, ecco le risposte dell’intelligenza artificiale: “La Spagna ha una leggera superiorità statistica rispetto all'Inghilterra in base ai dati delle ultime partite. Tuttavia, queste stime non tengono conto di altri fattori come la forma fisica dei giocatori, la strategia dell'allenatore e le condizioni di gioco”.

Probabilità di vittoria dell'Inghilterra: circa il 46.73%

CHATGPT | Come il chatbot ha calcolato le probabilità di vittoria

Probabilità di vittoria della Spagna: circa il 53.27%

CHATGPT | Le probabilità di vittoria della Spagna