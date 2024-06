video suggerito

Abbiamo previsto con ChatGPT chi vincerà Italia-Svizzera: il risultato della partita per l'IA Dopo avere indovinato il risultato delle partite di girone degli Azzurri, l'intelligenza artificiale targata OpenAI ha provato a prevedere il risultato della prima partita degli ottavi di finale degli Europei 2024.

A cura di Velia Alvich

Fino a ora è andata bene. Italia-Spagna e la vittoria delle Furie Rosse: indovinata. Non ci sono stati errori neppure quando ha dovuto prevedere il risultato della partita contro la Croazia: un pareggio provvidenziale. E mentre si aspetta di verificare se ChatGPTsia riuscito a indovinare anche la classifica finale degli Europei 2024, abbiamo chiesto al chatbot di prevedere il risultato della partita contro gli svizzeri che si terrà allo Olympiastadion di Berlino.

Cosa ha previsto ChatGPT per gli ottavi di Svizzera-Italia

Sabato 29 giugno, alle sei di sera, tutti collegati davanti allo schermo. Telecomando in mano, pronti a vedere il risultato della partita dell'Italia contro la Svizzera. Ad ascoltare la previsione del chatbot di OpenAI, gli Azzurri rischiano di non superare con successo la sfida contro gli elvetici. Gol in uno dei tempi regolamentari, ai supplementari o persino ai rigori: secondo il chatbot per gli ottavi di finale non si può sperare in un pareggio. Insomma, per ChatGPT, il vento non è favorevole per la nostra nazionale: questo è il risultato che ha previsto.

Probabilità di vittoria dell'Italia: 41.8%

Probabilità di vittoria della Svizzera: 58.2%

Come abbiamo calcolato le probabilità di vittoria degli Azzurri

Calcoli di probabilità e statistica. In questo caso, come la partita contro la Croazia, ChatGPT si è impegnato a stimare le probabilità di vittoria delle due squadre. Anche questa volta, abbiamo dato come parametri cinque statistiche tecniche delle partite fatte durante la fase dei gironi: la somma dei gol fatti e subiti, la somma dei tiri totali e di quelli in porta, e infine la media dell'XG (i gol attesi, cioè le probabilità che un tiro finisca in porta). Ovviamente, l'intelligenza artificiale non è fatta per stimare le probabilità di vittoria di una squadra o per prevedere il risultato di un intero torneo, ma fino a ora è rimasto costante nel modo di calcolare il possibile risultato.