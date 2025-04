Formula 1, ChatGPT prevede il podio del GP Bahrain: c’è anche una Ferrari

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Nel corso degli ultimi mesi ChatGPT è diventato particolarmente attento con le previsione. Mette insieme informazioni trovate sul web, quote dei bookmaker, i dati storici e poi azzarda una classifica. Sempre con qualche cautela. Questa volta gli abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale il podio del Gran Premio del Bahrain.

La gara è in calendario per il pomeriggio di domenica 13 aprile: ore 17:00. Qui vi lasciamo tutte le indicazioni per vederla e per seguire le qualificazioni. Lo scorso anno il podio è stato conquistato da Max Verstappen con la sua Red Bull. Al secondo posto si è piazzato Sergio Pérez, sempre Red Bull mentre al terzo è arrivato Carlo Sainz con la sua Ferrari.

Chi vince il GP Baharain secondo l’intelligenza artificiale

Abbiamo chiesto a ChatGPT di fare una previsione sul podio della gara. Lo specifichiamo, per fare queste previsioni abbiamo usato il modello 4o mini. Partiamo dalle sorprese. ChatGPT ha anticipato che potrebbero arrivare delle mosse inaspettate sul fronte Mercedes: “George Russell ha dimostrato costanza nelle prestazioni, mentre il giovane Kimi Antonelli ha impressionato come rookie, ottenendo risultati notevoli nelle gare precedenti”

Per il podio invece c’è già un favorito: Max Verstappen. Spiega ChatGPT: “Verstappen è il grande favorito per vincere il Gran Premio del Bahrain, avendo vinto le ultime due edizioni e mostrando una forma costante e dominante in tutte le qualifiche e gare recenti”. Al secondo posto invece dovrebbe arrivare Lando Norris, visto che “ha ottenuto risultati impressionanti nel corso della stagione ed è pronto a lottare per il podio, grazie anche al buon potenziale della McLaren sul circuito del Bahrain”.

Terzo posto per Charles Leclerc: “Mi aspetto che si posizioni sul podio, probabilmente al terzo posto, se non dovessero esserci problemi di affidabilità o strategia”. Ovviamente alla fine della risposta ci lascia un disclaimer: “La Formula 1 è sempre imprevedibile”.