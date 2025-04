video suggerito

Formula 1, GP Bahrain: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming Gli orari del Gran Premio del Bahrain della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Sakhir.

Il Gran Premio del Bahrain è la quarta tappa del Mondiale di F1 2025. Da venerdì 11 a domenica 13 aprile si corre sul circuito di Sakhir secondo una programmazione ormai consolidata ma con orari differenti rispetto agli appuntamenti precedenti: alle 13:30 le FP1, mentre alle 17:00 di domani le FP2, che fanno da prologo alle libere 3 (ore 14) e alle qualifiche del sabato (18:00); domenica, a partire dalle 17:00, la gara che vale punti per le classifiche iridate, piloti e costruttori.

Tutto il programma del Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso in diretta Tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW, mentre qualifiche e Gran Premio saranno visibili gratis e in chiaro per tutti su TV8 ma solo in differita (rispettivamente, sabato alle 21 e domenica 21:30).

Dopo l'exploit di Max Verstappen in Giappone, che ha interrotto il dominio delle McLaren, e l'avvio di stagione da incubo per le Ferrari, in Bahrain si attende il ritorno prepotente delle monoposto color papaya. Il pilota olandese della Red Bull è secondo in classifica (61) a -1 da Lando Norris (62) e con Oscar Piastri (49) che lo tallona dalla terza piazza: cifre che chiariscono come al momento, al netto delle difficoltà incontrate, il quattro volte campione del mondo sia forse l'unico in grado di contrastare la McLaren. Quanto alle Rosse, servirà capire fino a che punto la Scuderia è riuscita a colmare il gap palesato finora e, in particolare, quel "deficit" in prestazioni tra le vetture di Lewis Hamilton e Charles Leclerc che tanto ha fatto discutere.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP del Bahrain

Venerdì 11 aprile

ore 13:30: Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

ore 17:00: Prove Libere 2 (Sky Sport F1)

ore 14:30: Prove Libere 3 (Sky Sport F1)

ore 18:00: Qualifiche (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

ore 17:00: Gara (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

ORARI GP BAHRAIN F1 SU TV8

Sabato 12 aprile

ore 21: differita qualifiche (TV8 e tv8.it)

ore 21:30: differita gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Giappone F1 in diretta TV e in streaming

Le prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio in Bahrain di Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky, che manda in onda la corsa in programma sul tracciato di Sakhir sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport 1 (canale 201). Gara visibile anche in live streaming su SkyGo e su NOW (previo pagamento del ‘pass sport') con la telecronaca di Carlo Vanzini che avrà al suo fianco per i commenti tecnici di Marc Gené e Roberto Chinchero, oltre a Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio in collegamento dalla pista. Le qualifiche e la gara F1 del Gran Premio in Bahrain si possono vedere anche gratis in chiaro per tutti su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it ma in differita, a partire dalle ore 21 per le qualifiche (sabato) e dalle 21:30 per la gara (domenica).