Capolavoro Verstappen a Suzuka, battute le super McLaren: Leclerc 4°, Antonelli brilla più di Hamilton MAx Verstappen al termine di una gara perfetta vince il GP del Giappone della Formula 1 2025 battendo le super favorite McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarto posto per Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari: il monegasco tiene a bada le Mercedes di Russell e di un super Andrea Kimi Antonelli (che è stato anche in testa alla gara). Solo 7° Lewis Hamilton nonostante abbia provato una strategia alternativa che però non ha prodotto i frutti sperati.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen vince il GP del Giappone conquistando così il primo successo in questo Mondiale della Formula 1 2025. L'olandese della Red Bull esce dunque trionfatore da una gara che ha visto pochi sorpassi con i piloti chiamati a fare massima attenzione ad un tracciato come quello di Suzuka che non perdona nemmeno il minimo errore. Il quattro volte campione del mondo ha preceduto al traguardo le due favoritissime McLaren di Lando Norris (con cui ha fatto un po' di scintille in uscita dalla corsia dei box dopo il pit-stop in simultanea) e Oscar Piastri che per alcuni giri nel finale sono stati anche in bagarre tra loro.

Posizioni congelate all'arrivo rispetto alla partenza per quanto riguarda tutte le prime sei posizioni con Charles Leclerc che ha portato la sua Ferrari al quarto posto alla bandiera a scacchi tenendo a bada le due Mercedes di George Russell e di Andrea Kimi Antonelli (che allungando il primo stint con gomme medie si è tolto anche lo sfizio di diventare il pilota più giovane di sempre ad essere in testa ad una corsa di Formula 1 nonché di essere il più veloce in pista nell'ultimo terzo di gara).

L'unico pilota ad aver guadagnato una posizione al traguardo rispetto alla partenza è stato Lewis Hamilton che con l'altra Ferrari ha provato a giocare la carta della strategia invertita che però non ha portato i frutti sperati: il britannico è stato infatti l'unico in top-10 a partire con gomma hard per poi passare alla media nel finale di gara senza però riuscire mai ad accendersi tanto da girare tutto il tempo più lento di un indiavolato Andrea Kimi Antonelli con gomma dura. Gara solida e da ricordare anche per Isack Hadjar, Alex Albon e Oliver Bearman che chiudono la zona punti di questo GP del Giappone.

La classifica finale del GP del Giappone della Formula 1 2025

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) +1.423 Oscar Piastri (McLaren) +2.129 Charles Leclerc (Ferrari) +16.097 George Russell (Mercedes) +17.362 Kimi Antonelli (Mercedes) +18.671 Lewis Hamilton (Ferrari) +29.182 Isack Hadjar (Racing Bulls) +37.134 Alexander Albon (Williams) +40.367 Oliver Bearman (Haas) +54.529 Fernando Alonso (Aston Martin) +57.333 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +58.401 Pierre Gasly (Alpine) +62.122 Carlos Sainz (Williams) +74.129 Jack Doohan (Alpine) +81.314 Nico Hulkenberg (Sauber) +81.957 Liam Lawson (Racing Bulls) +82.734 Esteban Ocon (Haas) +83.438 Gabriel Bortoleto (Sauber) +83.897 Lance Stroll (Aston Martin) 1L