Max Verstappen racconta come si è fatto perdonare Kimi Antonelli in pista: "Gli ho detto grazie" Il pilota olandese ha realizzato la pole position nel GP Silverstone. Verstappen ha piegato le due McLaren anche grazie all'aiuto di Kimi Antonelli: "MI ha dato una piccola spinta".

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen e Kimi Antonelli sembrano destinati a diventare i migliori amici, e forse pure compagni di squadra. Domenica scorsa il giovane pilota italiano ha buttato fuori dal GP d'Austria il campione del mondo, a Silverstone gli ha dato, involontariamente, una mano nel realizzare la pole position. Dopo le Qualifiche SuperMax ha ringraziato il 18enne talento della Mercedes.

L'incidente in Austria tra Max e Kimi

Verstappen è già considerato da tempo uno dei grandi della Formula 1. Antonelli è destinato a un grande favore, a 18 anni ha già conquistato il primo podio. Nel GP d'Austria Kimi sbaglia dopo poche curve, perde il controllo della sua Mercedes ed ‘elimina' Verstappen, che dopo essersi infuriato via radio non rimbrotta più tanto il giovane pilota. Finisce lì. Sia la gara che il contenzioso. Nei giorni seguenti Max viene dato come futuro pilota Mercedes, in tandem con Antonelli, e anche quell'episodio viene visto in una luce diversa.

La pole di Verstappen e l'aiuto di Antonelli

Il mondo va di corsa. La Formula 1 va velocissima. Altro giro, altra ruota e a Silverstone Verstappen, che alla vigilia non ha negato l'addio alla Red Bull, si è trovato a fare il terzo incomodo ed ha sottratto la pole position a McLaren e Ferrari, che ci sperava. Una pole pazzesca realizzata pure grazie all'aiuto di Antonelli, che si è fatto perdonare dando la scia a Max, che ha rimarcato ciò dopo le Qualifiche.

Max: "Io e Kimi andremo presto a mangiare un po' di pasta insieme"

Affetto puro per un giovane e valoroso pilota dal futuro assicurato o un aiuto a un futuro compagno di squadra? Nessuno può dirlo adesso, ma le parole usate da Max con i media sono belle e forse non puramente casuali: "Mi ha aiutato un po' e quindi l'ho ringraziato Antonelli, non è stato un fattore decisivo, ma mi ha dato una piccola spinta e mi prendo tutto quello che c'è da prendere. Andremo presto a mangiare un po' di pasta insieme".