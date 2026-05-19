Kimi Antonelli si sveglia e il primo pensiero è Verstappen al Nurburgring: il dettaglio nel suo VLog

Nel VLog della settimana di pausa a San Marino prima del GP del Canada, Kimi Antonelli mostra un dettaglio significativo: appena sveglio segue le qualifiche della 24 Ore del Nurburgring per vedere come sta andando Max Verstappen. Un gesto che racconta il rapporto tra i due e la comune attrazione per le corse fuori dalla Formula 1.

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C'è un dettaglio nel nuovo VLog di Kimi Antonelli che racconta molto più di una semplice mattina di pausa. Il pilota della Mercedes ha pubblicato il video della sua settimana a casa, a San Marino, prima del GP del Canada: allenamenti, famiglia, piscina, amici, normalità. Un modo per mostrare cosa succede lontano dal paddock, quando il rumore della Formula 1 sembra finalmente abbassarsi. Ma in realtà non si spegne mai del tutto.

Il momento più significativo arriva il venerdì mattina. Il 19enne bolognese è appena sveglio, fa colazione, prende il telefono e si mette a guardare le qualifiche della 24 Ore del Nurburgring. Lo dice quasi come fosse una cosa normale: sta controllando come stanno andando. Poi aggiunge il particolare che cambia tutto: "especially Max", vale a dire soprattutto Max Verstappen.

Non è una frase buttata lì. È una piccola scena che conferma quanto Antonelli segua il quattro volte iridato anche fuori dal contesto diretto della F1. L'olandese, in quel weekend, era sotto i riflettori per la sua avventura sulla Nordschleife, con una Mercedes-AMG GT3, nella gara endurance più dura e affascinante del mondo, che sfortunatamente per lui e il suo team si chiuderà anzitempo a causa di un guasto meccanico.

Antonelli e Verstappen, il rapporto speciale nato anche fuori dalla pista

Tra Antonelli e Verstappen esiste da tempo un rapporto di rispetto particolare. Max ha sempre parlato bene del giovane italiano, sottolineandone la velocità e la capacità di adattarsi subito a un contesto enorme come quello della Formula 1. Kimi, dall'altra parte, non ha mai nascosto l'ammirazione per Verstappen, non solo per ciò che fa nei Gran Premi ma anche per il modo in cui vive le corse.

Cioè perché non è un pilota chiuso nel recinto della Formula 1. Corre al simulatore, segue le GT, ha una propria struttura, si è costruito un percorso parallelo che lo ha portato fino alla 24 Ore del Nurburgring. E il giovane emiliano guarda a quella dimensione con evidente curiosità. Non a caso aveva già detto che gli piacerebbe, un giorno, correre una gara endurance proprio con Max.

Nel VLog questa attrazione diventa immagine. Antonelli è a casa, nel suo ambiente, lontano dal paddock. Ma appena si sveglia il primo pensiero va a Verstappen sulla Nordschleife. È il gesto di un ragazzo che sta guardando un modello di pilota a cui ispirarsi.

Il richiamo delle corse fuori dalla Formula 1

La scena è ancora più interessante perché arriva proprio mentre attorno ad Antonelli si è già aperto il tema delle gare extra F1. Anche lui ha confessato di voler un giorno provare la Nordschleife, ma la Mercedes per ora ha frenato questa possibilità, chiudendo alla concessione del permesso per ottenere la speciale licenza necessaria per correre lì. Un divieto che il team ha spiegato con la necessità di tenerlo concentrato sulla Formula 1, in una fase delicata della sua crescita.

Per ora dunque le loro traiettorie restano diverse. Verstappen può permettersi di uscire dai confini del Mondiale e andare a cercare nuove sfide. Antonelli deve ancora consolidare il suo posto, gestire la pressione e crescere dentro la Mercedes. Ma quel dettaglio del VLog dice già abbastanza: anche quando stacca, Kimi non stacca davvero. La F1 resta il centro di tutto, ma non esaurisce l'identità di un pilota. E in questo Kimi sembra riconoscersi nella strada aperta da Max.