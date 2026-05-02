Kimi Antonelli sublime: fa la pole pure al GP Miami, poi Verstappen e Leclerc

Kimi Antonelli conquista la 3ª pole position consecutiva. In 1ª fila con Antonelli al GP Miami ci sarà Max Verstappen, che ha beffato Charles Leclerc. Sesto Hamilton.

Kimi Antonelli ancora più straordinario. Il 19enne pilota italiano conquista a Miami la terza pole position consecutiva. E l'ha ottenuta in modo totalmente autoritario. La Mercedes si conferma la migliore nel giro secco. In 1ª fila con Antonelli domenica (con partenza sotto la pioggia alle ore 22) ci sarà Max Verstappen che ha realizzato un giro eccezionale che gli è valsa la posizione a danno di Leclerc, terzo. Hamilton sesto.

Q1: Verstappen con gomma rossa fa subito un tempone, mettendosi dietro i caldissimi Antonelli e Norris poi le Ferrari. Russell si mostra subito in difficoltà. Mentre dietro c'è bagarre con una sfilza di piloti che cercano il tempo. I due piloti Ferrari non si fidano e tornano in pista, così come Russell e Piastri. Torna anche KImi Antonelli che si mette davanti a tutti con quasi mezzo secondo rifilato a Verstappen. Leclerc con gomma usata si issa al secondo posto. I piloti eliminati sono naturalmente quelli di Aston Martin e Cadillac, ma pure Lindblad e Bortoleto, che ha realizzato un solo giro, proprio allo scadere.

Q2: una splendida Q2 con Verstappen che prova a fare il tempo per primo, si mette al comando ma dura poco. Leclerc lo supera, ma pure Hamilton che per una volta è davanti al compagno di squadra. Russell fa lo stesso tempo di Lewis, Antonelli si mette davanti per 125 millesimi. Mentre Piastri è quinto. Norris sbaglia ed è costretto a fare un tempo rapido per non naufragare. Tutti in pista per mettersi al sicuro. Verstappen piazza un giro straordinario ed è il più veloce davanti ad Antonelli e Leclerc. Esclusi Hulkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon e Albon.

Q3: Kimi Antonelli è davvero un extraterrestre. Tutti vicinissimi, poi arriva il leader del Mondiale e rifila tre decimi e mezzo a Leclerc, secondo, poi Verstappen e Norris. Con Russell quinto ed Hamilton sesto davanti a Piastri. Il tempo di Kimi è praticamente impossibile da superare. Tutti tornano in pista e provano a piazzarsi più vicino possibile ad Antonelli. Kimi conquista la terza pole di fila, emulando Senna e Schumacher – che dopo aver ottenuto la prima ottennero in fila la seconda e la terza. Verstappen secondo, Leclerc terzo, poi gli inglesi: Norris, Russell e Hamilton.

Griglia di Partenza del GP Miami

1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari)

4ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine)

5ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams)

8ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)

9ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin)

10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac)

11ª fila: Sergio Perez (Cadillac), Gabriel Bortoleto (Audi)