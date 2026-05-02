Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc, penalità per Antonelli

Lando Norris è stato perfetto. Sempre in testa nella Sprint Race del GP Miami. Piastri secondo, Leclerc terzo. Kimi Antonelli quarto al traguardo, ma è stato penalizzato ed ha chiuso al sesto posto.

Lando Norris è stato perfetto ed ha vinto in carrozza la Sprint Race del Gran Premio di Miami. Doppietta McLaren con Piastri secondo, terzo posto per Leclerc. Quarto al traguardo Antonelli, che però è stato penalizzato per quattro track limits ed ha chiuso sesto dietro Russell e Verstappen. Settimo Hamilton. Alle 22 le Qualifiche.

Antonelli superato da Leclerc, Max duella con Lewis

Antonelli sbaglia ancora la partenza e scivola dal secondo al quarto posto. Norris è perfetto, Piastri lo segue, poi Leclerc. Mentre Hamilton si trova a duellare, come una volta, con Verstappen. Max si impone con le cattive, poi Lewis si prende la posizione. Si forma rapidamente un trenino con Leclerc terzo seguito da Kimi e Russell, marcato stretto da Hamilton. Norris e Piastri con velocità di crociera procedono spediti. Max Verstappen poi riprende i piloti di Mercedes e Ferrari, con Gasly ottavo che mostra la bontà di questa Alpine.

Duello bis tra Verstappen ed Hamilton

Russell e Antonelli si scambiano la posizione, battagliando senza regole, mentre Verstappen passa Hamilton ma lo fa spingendolo fuori ed è costretto a ridargli la sesta posizione. Poco dopo però Max supera di nuovo Lewis ed è definitivamente sesto. Antonelli riceve il terzo track limits, mentre Leclerc si avvicina e non poco a Piastri, mentre Norris vola facendo gara a sé. Il finale è senza squilli. Vince il campione del mondo che precede il compagno di squadra e Leclerc.

Doppietta McLaren e penalità per Kimi Antonelli

Dopo tre GP dominati in assoluto dalla Mercedes vince qualcun altro, in questo caso la McLaren. Leclerc è terzo, poi Antonelli e Russell con Verstappen brillante sesto ed Hamilton, che si è spento con l'andare della gara. Ottavo e con un punto Gasly. Dopo la gara però Kimi viene penalizzato per i track limits con cinque secondi di penalità e scivola così al sesto posto.