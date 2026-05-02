Formula 1
video suggerito
video suggerito

Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc, penalità per Antonelli

Lando Norris è stato perfetto. Sempre in testa nella Sprint Race del GP Miami. Piastri secondo, Leclerc terzo. Kimi Antonelli quarto al traguardo, ma è stato penalizzato ed ha chiuso al sesto posto.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lando Norris è stato perfetto ed ha vinto in carrozza la Sprint Race del Gran Premio di Miami. Doppietta McLaren con Piastri secondo, terzo posto per Leclerc. Quarto al traguardo Antonelli, che però è stato penalizzato per quattro track limits ed ha chiuso sesto dietro Russell e Verstappen. Settimo Hamilton. Alle 22 le Qualifiche.

Antonelli superato da Leclerc, Max duella con Lewis

Antonelli sbaglia ancora la partenza e scivola dal secondo al quarto posto. Norris è perfetto, Piastri lo segue, poi Leclerc. Mentre Hamilton si trova a duellare, come una volta, con Verstappen. Max si impone con le cattive, poi Lewis si prende la posizione. Si forma rapidamente un trenino con Leclerc terzo seguito da Kimi e Russell, marcato stretto da Hamilton. Norris e Piastri con velocità di crociera procedono spediti. Max Verstappen poi riprende i piloti di Mercedes e Ferrari, con Gasly ottavo che mostra la bontà di questa Alpine.

Duello bis tra Verstappen ed Hamilton

Russell e Antonelli si scambiano la posizione, battagliando senza regole, mentre Verstappen passa Hamilton ma lo fa spingendolo fuori ed è costretto a ridargli la sesta posizione. Poco dopo però Max supera di nuovo Lewis ed è definitivamente sesto. Antonelli riceve il terzo track limits, mentre Leclerc si avvicina e non poco a Piastri, mentre Norris vola facendo gara a sé. Il finale è senza squilli. Vince il campione del mondo che precede il compagno di squadra e Leclerc.

Leggi anche
F1 GP Miami LIVE, Norris vince la gara sprint: Leclerc terzo, l'orario TV delle qualifiche

Doppietta McLaren e penalità per Kimi Antonelli

Dopo tre GP dominati in assoluto dalla Mercedes vince qualcun altro, in questo caso la McLaren. Leclerc è terzo, poi Antonelli e Russell con Verstappen brillante sesto ed Hamilton, che si è spento con l'andare della gara. Ottavo e con un punto Gasly. Dopo la gara però Kimi viene penalizzato per i track limits con cinque secondi di penalità e scivola così al sesto posto.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Alex Zanardi è morto a 59 anni, il campione che ha sfidato l’impossibile fino all’ultimo
Figura simbolo di forza e rinascita: diventò un’icona dello sport italiano
Gli ultimi anni dopo l’incidente: comunicava con gli occhi, nel 2022 l’incendio in casa
La vita privata di Alex Zanardi, il forte legame con la moglie Daniela e il figlio Niccolò
L'ultima intervista tv nel 2019: "Nei momenti difficili ho la regola dei 5 secondi"
Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, Bebe Vio: "Mi hai dato la forza per ripartire"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views